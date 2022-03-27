يارب.. عمر كمال عبد الواحد برفقة صلاح علي متن الطائرة المتوجهة للسنغال

نشر عمر كمال عبد الواحد، لاعب المنتخب الوطنى، صورة له وهو علي متن الطائرة الخاصة بالفراعنة اثناء سفره إلى العاصمة السنغالية داكار، لمواجهة منتخب السنغال الثلاثاء المقبل.

وظهر عمر كمال فى الصورة التى نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، برفقة النجم محمد صلاح.

وعلق عمر كمال عبد الواحد على الصورة، قائلا: "فى طريقنا الي داكار يارب"

ويخوض منتخب مصر مواجهة مهمة ومصيرية أمام السنغال من أجل حسم بطاقة التأهل للمونديال فى الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، والفائز بمجموع المباراتين سيتأهل مباشرة لمونديال قطر.

وتقام مباراة مصر والسنغال فى إياب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022 فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل، بتوقيت القاهرة، باستاد ديامنياديو الأولمبي بالعاصمة السنغالية داكار.