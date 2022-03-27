عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يارب.. عمر كمال عبد الواحد برفقة صلاح علي متن الطائرة المتوجهة للسنغال

صلاح وعمر
صلاح وعمر

نشر عمر كمال عبد الواحد، لاعب المنتخب الوطنى، صورة له وهو علي متن الطائرة الخاصة بالفراعنة اثناء سفره إلى العاصمة السنغالية داكار، لمواجهة منتخب السنغال الثلاثاء المقبل.

وظهر عمر كمال فى الصورة التى نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، برفقة النجم محمد صلاح.

وعلق عمر كمال عبد الواحد على الصورة، قائلا: "فى طريقنا الي داكار يارب"

ويخوض منتخب مصر مواجهة مهمة ومصيرية أمام السنغال من أجل حسم بطاقة التأهل للمونديال فى الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، والفائز بمجموع المباراتين سيتأهل مباشرة لمونديال قطر.

وتقام مباراة مصر والسنغال فى إياب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022 فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل، بتوقيت القاهرة، باستاد ديامنياديو الأولمبي بالعاصمة السنغالية داكار.

 

IMG_٢٠٢٢٠٣٢٧_١٧٥٦٤٥
IMG_٢٠٢٢٠٣٢٧_١٧٥٦٤٥

 

عمر كمال عبد الواحد منتخب مصر علي متن طائرة خاصة محمد صلاح منتخب السنغال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. براءة مرتضى منصور من تهمة سب وقذف الخطيب

قبل مواجهة مصر والسنغال..مصدر بجهاز المنتخب ينفي إصابة محمد صلاح

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 27- 3- 2022

عدم قبول دعوى شطب مرتضى منصور من جداول نقابة المحامين

السيسي يوجه بتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين وتشديد الرقابة على الأسواق

في حال تعادل مصر والسنغال.. ماذا تقول اللوائح ؟

درجات الحرارة تخدعنا من جديد .. تعرف على جدول الطقس خلال الأسبوع

بالأسعار القديمة..قرار نهائي من الحكومة بشأن بيع السلع المعمرة قبل ارتفاع الدولار

ترشيحاتنا

رئيس جهاز المدينة: 18 مليار جنيه استثمارات في 6 أكتوبر وطريق الواحات

السماح بإقامة موائد الرحمن .. الحكومة تعلن تخفيف قيود كورونا في رمضان

مخاوف من كارثة نووية بعد اندلاع حريق ضخم قرب محطة تشيرنوبل

التعليم: الجولة الثانية من اختبارات TOFAS تستهدف 10 آلاف طالب

وزيرة التخطيط تغادر إلى دبي للمشاركة في قمة الحكومات 2022

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة: تدمير 555 فدانا من مزارع نباتات الخشخاش والبانجو بجنوب سيناء

فوائد التمر الهندي للمعدة والمفاصل

وزير الدفاع: الشباب هم أمل مصر وسبيلها لبناء مجدها.. فيديو وصور

نشرة المنوعات.. تجارة جديدة لجمع شعر النساء.. وهندي يبتكر جهاز أشعة X-Ray في المنزل

فيديو

إلغاء حفلة شيماء المغربي .. ماذا حدث بجامعة أسيوط؟ فيديوجراف

مسؤول بالزراعة: انخفاض أسعار اللحوم والخضروات خلال الفترة المقبلة

القوات المسلحة: تدمير 555 فدانا من مزارع نباتات الخشخاش والبانجو بجنوب سيناء

ما حكم الاستثمار في البنوك؟.. رد حاسم من خالد الجندي.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

اﻟﻤﺰﻳﺪ