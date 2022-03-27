دياز وإيجالو وجروهي بحصدون جوائز الأفضل لشهر مارس في الدوري السعودي

أعلىت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أسماء الفائزين بجوائز أفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى ولاعب واعد عن شهر مارس في المسابقة المحلية للجولات “23 - 24 - 25”.

وحصد النيجيري المتألق أوديون إيجالو لاعب الهلال جائزة الأفضل خلال شهر مارس.

وتوج الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال بجائزة أفضل مدرب، وحارس مرمى الاتحاد مارسيلو جروهي بجائزة أفضل حارس ، فيما ذهبت جائزة أفضل لاعب واعد لزميله في الفريق مهند الشنقيطي.

وفاز الهلال على أهلي جدة بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة والعشرين لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين “ الدوري السعودي”.

افتتح أودين إيجالو التسجيل للهلال في الدقيقة 11، وأعقبه بهدف ثان في الدقيقة 34.

وعاد النيجيري إيجالو لتسجيل الهدف الثالث للهلال موقعًا على الهاتريك الخاص به في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وسجل المالي موسى ماريجا الهدف الرابع للهلال في الدقيقة 56، قبل أن يسجل السوري عمر السومة أول أهداف الأهلي في الدقيقة 69.

وأحرز الألباني أليوسكي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 96، لكنه لم يكن كافيًا لتجنيب فريقه الهزيمة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الهلال للنقطة 49 في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 28 نقطة في المركز العاشر.