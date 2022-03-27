نادية الجندي في ذكرى رحيل أحمد زكي: لم يستطع أحد ملء مكانك

أحيت النجمة نادية الجندي، ذكرى رحيل الفنان الراحل أحمد زكى، عبر حسابها علي مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وشاركت نجمة الجماهير، جمهورها ومتابعيها صورة لها مع أحمد زكي، وعلقت قائلة: “النجم الأسطورة الذي لن يتكرر أحمد زكي، اليوم ذكري رحيلك الله يرحمك يارب مكانك شاغر ولم يستطع أحد أن يملأ مكانك حتي الآن وسعيدة وفخورة أنك كنت معايا في بداياتك في فيلم الباطنية في دور مهم حقق لك شهرة جماهيرية كبيرة في مصر والوطن العربي وحصلت علي جائزة من الدولة عن دورك في هذا العمل ولفت نظر الجمهور والسينمائيين أن فيه موهبة كبيرة قادمة للفن المصري والعربي وأنطلقت من بعده كنجم سينمائي كبير”.



واختتمت نادية الجندي: "الله يرحمك ويصبرنا علي فراقك حتفضل عايش معانا بفنك الجميل الراقي والفنان الحقيقي لايمت وستظل أعمالك خالدة ومؤثرة الله يرحمك يا أعز صديق"



وتحل اليوم الأحد، ذكرى رحيل النمر الأسود أحمد زكى، ولد يوم 18 نوفمبر عام 1949، فى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وحصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1973 بتقدير امتياز، ليبدأ بعدها مشوارا فنيا حافلا كلله بالنجاح على مدار 32 عاما حتى وفاته عام 2005 متأثرا بإصابته بمرض السرطان.