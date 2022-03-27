تامر مرسي يحيي ذكرى رحيل أحمد زكي: قامة فنية لا تقدر بثمن

أحيا المنتج تامر مرسي، ذكرى رحيل الفنان الراحل أحمد زكى، عبر حسابه الشخصي علي مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"



وشارك تامر مرسي متابعيه عدة صور للنمر الأسود أحمد زكي، وعلق قائلا: "‏"زي النهاردة فقدنا قامة فنية كبيرة لا تقدر بثمن هو النجم ‎#أحمد_زكي رحمة الله عليه"



وتحل اليوم الأحد، ذكرى رحيل النمر الأسود أحمد زكى، ولد يوم 18 نوفمبر عام 1949، فى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وحصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1973 بتقدير امتياز، ليبدأ بعدها مشوارا فنيا حافلا كلله بالنجاح على مدار 32 عاما حتى وفاته عام 2005 متأثرا بإصابته بمرض السرطان.