انطلاق بطولة الجمهورية لكرة السرعة للكبار بمشاركة 800 لاعب ولاعبة



القاهرة 27 مارس .. انطلقت اليوم " الأحد " فعاليات بطولة الجمهورية لكرة السرعة للكبار للموسم 2021 /2022 تحت رعاية النائب أحمد الخطيب رئيس الاتحاد وذلك بمشاركة 800 لاعب ولاعبة يمثلون ٢٤ نادي وهم :"هليوبوليس والشرقية و الاسماعيلي والقناة والصيد وأكتوبر وزفتي والصفوة والزهور والغاية وأحمد عبده ودسوق ووادي دجلة و م نصر والسكة الحديد والتثقيف الفكري" على أن تختتم البطولة فى اول جمعة من شهر إبريل القادم .

وكان مجلس إدارة الاتحاد ولجنة المسابقات قد قرروا بعد مناقشات إقامة هذه البطولة فى هذه الفترة الضيقة للغاية لمساعدة ابنائنا من اللاعبين فى الحصول على درجات الحافز الرياضى خاصة واننا مقبلون على شهر رمضان الكريم .

ومن جانبة أبدى النائب احمد الخطيب رئيس الاتحاد المصرى لكرة السرعة سعادته بإجراء هذه البطولة فى هذه المدة خاصة وانهم دخلوا فى سباق مع الزمن لإجراء هذه البطولة التى ستنتهى فعالياتها يوم 1 ابريل " وقفة رمضان ".

وأشاد الخطيب بدور القيادات السياسية في دعم الرياضة والرياضيين الأبطال في كل الألعاب تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي راعي الرياضة والرياضيين في مصر.

وأضاف الخطيب أن أنه يعمل على توسيع رقعة الممارسين للعبة فى الوطن العربى، موضحًا أن الأمور سارت بشكل مميز خلال الأعوام الماضية.