عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صقر يفتتح مممشى السويس الثقافى بحديقة الخالدين

افتتاح ممشى السويس
افتتاح ممشى السويس الجديد

افتتح اللواء عبد المجيد صقرمحافظ السويس ممشي السويس الثقافي بسور حديقة الخالدين بشارع الجلاء بحي السويس بحضور الدكتورالسيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس والدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس محمد عبد الله رئيس شركة النصر للبترول والدكتور سهير عثمان الاستاذ بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان استشاري المشروع.

كما حضر الافتتاح لفيف من القيادات التنفيذية ورؤساء الاحياء ومديري المديريات والنائب جمال عبيد والنائب سيد الكرماوي  والنائبة عفاف زهران أعضاء مجلس النواب بالسويس 

 واعرب المحافظ عن سعادته بافتتاح الممشي الثقافي الذي يحكي تاريخ وعظمة وكفاح  السويس الباسلة من خلال ٧٧ جدارية جمالية .. كل لوحة لها حكاية وتاريخ عبر العصور وحرب أكتوبر وملحمة انتصارات ٢٤كتوبر ١٩٧٣ وحفر وافتتاح قناة السويس وصولا إلي معركة التعمير والبناء والانجازات التي شهدتها السويس خلال السنوات الأربعة الأخيرة .

واكد المحافظ أهمية قيام الكتاب والمؤرخين سرد تاريخ السويس الكبير العظيم عبر كل الأزمنة لما يحتويه من أحداث كثيرة ..

واستمع المحافظ الي شرح من استشاري المشروع حول خطة العمل منذ البداية وحتى انتهاء المشروعات .. مقدما الشكر لها وفريق العمل من الطلاب بكلية الفنون التطبيقية وعدد من المهندسين لما قدموه من جهد موفور وإخراج وتنفيذ علي مستوي عالي من الخدمة ليصبح ممشي السويس الثقافي متنفسا ثقافيا وترفيهيا جديدا لاهالي المدينة الباسلة .

واكد المحافظ علي أن السويس محافظة تاريخية واعدة أقتصاديا  وشعب السويس بطل عبر العصور ويستحق كل تكريم وتقديم خدمات تليق به وبطولاته.

الكرم مجلس النواب كتاب مأوى الشرقاوى القيادات التنفيذية لبن قناة السويس العمل الفن جامعة حلوان رؤساء الاحياء التعمير والبناء ترفيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. براءة مرتضى منصور من تهمة سب وقذف الخطيب

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 27- 3- 2022

أسعار السلع التموينية المقررة خلال شهر أبريل

عدم قبول دعوى شطب مرتضى منصور من جداول نقابة المحامين

قبل مواجهة مصر والسنغال..مصدر بجهاز المنتخب ينفي إصابة محمد صلاح

في حال تعادل مصر والسنغال.. ماذا تقول اللوائح ؟

درجات الحرارة تخدعنا من جديد .. تعرف على جدول الطقس خلال الأسبوع

مد مواعيد غلق المحال و خفض مستشفيات العزل .. الحكومة تعلن رسميا تخفيف قيود كورونا

ترشيحاتنا

وش الخير على الأهلي.. 6 معلومات عن مصطفي غربال حكم مباراة مصر والسنغال

الحكومة: عودة تدريجية لما قبل كورونا وسياسة تقشفية في الموازنة الجديدة.. فيديو

وزير الخارجية القطري: الاستثمار في روسيا حاليا "قيد الكثير من المراجعة"

سوداني يقتل زوجته و يسلم نفسه للشرطة في الكويت.. تفاصيل

أعرف أعلى سعر لشراء اليورو اليوم الأحد 27-3-2022

غدا .. عزاء الفنان الراحل أحمد حلاوة بمسجد الشرطة بطريق صلاح سالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 طالب يزينون محطات مترو الخط الأخضر الثالث استعدادا لشهر رمضان

القوات المسلحة: تدمير 555 فدانا من مزارع نباتات الخشخاش والبانجو بجنوب سيناء

فوائد التمر الهندي للمعدة والمفاصل

وزير الدفاع: الشباب هم أمل مصر وسبيلها لبناء مجدها.. فيديو وصور

فيديو

زفاف ياسر فرج على إعلامية شهيرة بحضور نجوم الفن.. فيديوجراف

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

إلغاء حفلة شيماء المغربي .. ماذا حدث بجامعة أسيوط؟ فيديوجراف

مسؤول بالزراعة: انخفاض أسعار اللحوم والخضروات خلال الفترة المقبلة

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ