صقر يفتتح مممشى السويس الثقافى بحديقة الخالدين

افتتح اللواء عبد المجيد صقرمحافظ السويس ممشي السويس الثقافي بسور حديقة الخالدين بشارع الجلاء بحي السويس بحضور الدكتورالسيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس والدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس محمد عبد الله رئيس شركة النصر للبترول والدكتور سهير عثمان الاستاذ بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان استشاري المشروع.

كما حضر الافتتاح لفيف من القيادات التنفيذية ورؤساء الاحياء ومديري المديريات والنائب جمال عبيد والنائب سيد الكرماوي والنائبة عفاف زهران أعضاء مجلس النواب بالسويس

واعرب المحافظ عن سعادته بافتتاح الممشي الثقافي الذي يحكي تاريخ وعظمة وكفاح السويس الباسلة من خلال ٧٧ جدارية جمالية .. كل لوحة لها حكاية وتاريخ عبر العصور وحرب أكتوبر وملحمة انتصارات ٢٤كتوبر ١٩٧٣ وحفر وافتتاح قناة السويس وصولا إلي معركة التعمير والبناء والانجازات التي شهدتها السويس خلال السنوات الأربعة الأخيرة .

واكد المحافظ أهمية قيام الكتاب والمؤرخين سرد تاريخ السويس الكبير العظيم عبر كل الأزمنة لما يحتويه من أحداث كثيرة ..

واستمع المحافظ الي شرح من استشاري المشروع حول خطة العمل منذ البداية وحتى انتهاء المشروعات .. مقدما الشكر لها وفريق العمل من الطلاب بكلية الفنون التطبيقية وعدد من المهندسين لما قدموه من جهد موفور وإخراج وتنفيذ علي مستوي عالي من الخدمة ليصبح ممشي السويس الثقافي متنفسا ثقافيا وترفيهيا جديدا لاهالي المدينة الباسلة .

واكد المحافظ علي أن السويس محافظة تاريخية واعدة أقتصاديا وشعب السويس بطل عبر العصور ويستحق كل تكريم وتقديم خدمات تليق به وبطولاته.