لقطات من وصول سامح شكري إلى إسرائيل للمشاركة في الاجتماع الوزاري السداسي

نشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية ، لقطات من وصول سامح شكري وزير الخارجية إلى إسرائيل للمشاركة في اجتماع مع وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب، بناءً على دعوة من وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد.

في سياق متصل كان قد وصل وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد والبحريني عبد اللطيف الزياني إلى إسرائيل، اليوم الأحد، للمشاركة في قمة النقب.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن طائرة بن زايد حطت في قاعدة نفاطيم الجوية في مدينة بئر السبع في النقب.

وقبلها بوقت قصير وصل وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني إلى إسرائيل لحضور قمة النقب.

ويشارك في القمة أيضا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي وصل إلى إسرائيل مساء السبت، وأجرى لقاءات مع وزير خارجيتها يائير لابيد ورئيس وزرائها نفتالي بينيت وكذلك وزير دفاعها بيني جانتس.

على جانب آخر، أعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، رفع حالة التأهب القصوى جنوبي البلاد، بسبب انعقاد القمة العربية الأمريكية الإسرائيلية في مدينة النقب.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب القصوى في المنطقة الجنوبية، خوفا من أي تهديدات جوية أثناء انعقاد "قمة النقب".

وأضافت أن سربا من طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، يحلق في المنطقة الجنوبية والخاصة بمنطقة النقب، وذلك قبل هبوط طائرات الوزراء المشاركين في "قمة النقب" خلال الساعات المقبلة.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في وقت سابق، أن "لقاء سياسياً تاريخياً سيعقد في إسرائيل ويجمع وزراء خارجية عرب، وأمريكا، بدعوة من وزير الخارجية يائير لابيد".

وقالت إن "اللقاء سيعقد في يومي 27 و28 من الشهر الجاري، وهو أول لقاء سياسي من نوعه في إسرائيل"، حيث سيجري وزير خارجية الولايات المتحدة، ووزراء خارجية كل من مصر والإمارات، المغرب، والبحرين، عدداً من الاجتماعات السياسية المشتركة.

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