قبل قمة النقب.. إسرائيل تعلن حالة التأهب القصوى

أعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، رفع حالة التأهب القصوى جنوبي البلاد، بسبب انعقاد القمة العربية الأمريكية الإسرائيلية في مدينة النقب.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، إن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب القصوى في المنطقة الجنوبية، خوفا من أي تهديدات جوية أثناء انعقاد "قمة النقب".

وأضافت أن سربا من طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، يحلق في المنطقة الجنوبية والخاصة بمنطقة النقب، وذلك قبل هبوط طائرات الوزراء المشاركين في "قمة النقب" خلال الساعات المقبلة.

ومن المقرر ، أن تحط الطائرات في قاعدة القوات الجوية الإسرائيلية "نفاطيم"، ومنها إلى الفندق في المدينة نفسها، حسب الإذاعة العبرية.

ويشارك في قمة النقب وزراء خارجية مصر سامح شكري والإمارات عبدالله بن زايد والبحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني والمغرب ناصر بوريطة، بالإضافة إلى نظيريهما الإسرائيلي يائير لابيد والأمريكي أنتوني بلينكن.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية ، أن "لقاء سياسياً تاريخياً سيعقد في إسرائيل ويجمع وزراء خارجية عرب، وأمريكا، بدعوة من وزير الخارجية يائير لابيد".

وقالت إن "اللقاء سيعقد في يومي 27 و28 من الشهر الجاري، وهو أول لقاء سياسي من نوعه في إسرائيل"، حيث سيجري وزير خارجية الولايات المتحدة، ووزراء خارجية كل من مصر والإمارات، المغرب، والبحرين، عدداً من الاجتماعات السياسية المشتركة.