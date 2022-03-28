سعر الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم الإثنين 28- 3- 2022

ننشر اسعار صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الإثنين 28 مارس 2022وفقا لاخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر .



سجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنك المشرق ليسجل 4.98 جنيه للشراء و5 جنيه للبيع.

استقر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى البنك المركزي المصرى ليسجل 4.97جنيه للشراء و 5 جنيه للبيع.

استقر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنوك(مصر ،الأهلي،HSBC،فيصل الإسلامي،المصرف العربي الدولي،CIB) ليسجل 4.97 جنيه للشراء و5 جنيه للبيع.

بلغ الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنوك ( كريدى اجريكول ،مصرف أبوظبي الإسلامي )نحو 4.97جنيه للشراء و 5.01 جنيه للبيع.

بلغ الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنوك ( الإسكندرية ، الإمارات دبي الوطني)نحو 4.96جنيه للشراء و 5 جنيه للبيع.



وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنوك (قطر الوطني، قناة السويس) 4.95 جنيه للشراء و 5جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنوك( أبوظبي الأول، ابوظبي التجاري) 4.94 جنيه للشراء و 5 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنك الكويت الوطني 4.92جنيه للشراء و5جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنك التعمير والاسكان 4.92جنيه للشراء و5.01جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنك العربي الأفريقي الدولي عند 4.91 جنيه للشراء و 5 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنك مصر إيران للتنمية ليسجل 4.89جنيه للشراء و 5 جنيه للبيع .

وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى المصرف المتحد 4.87 جنيه للشراء و5 جنيه للبيع.