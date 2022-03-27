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برلمان

صحة النواب: منحنا الحكومة الضوء الأخضر في تخفيف أو تشديد قيود كورونا

اشرف حاتم رئيس لجنة
اشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب

قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن القرارات الخاصة بالحكومة اليوم بشأن  تخفيف عدد من القيود السابق إقرارها فيما يخص مواجهة فيروس "كورونا" تأتي في إطار دور اللجنة المختصة بإدارة ازمة كورونا بشأن تشديد الاجراءات او تخفيفها وفقا للوضع الصحي لفيروس كورونا في مصر.

قانون مكافحة الجوائح الصحية

وأكد “حاتم” لـ"صدى البلد"، أن لجنة الشئون الصحية بالنواب قامت خلال الفترة الماضية بجهود كبيرة من اجل مناقشة مشروع قانون مكافحة الجوائح الصحية ومواجهة الأوبئة وخروجه للنور ليعطي الحكومة الضوء الاخضر في وضع ضوابط تختلف باختلاف الوضع الوبائي في مصر سواء بالتشديد او التخفيف، لافتا الي أن اعداد الاصابات اليومية الخاصة بجائحة كورونا في انخفاض والوضع تحت السيطرة وذلك ما نتجت عنه هذه الاجراءات التى اتخذتها لجنة ادارة الازمات بمشاركة الوزراء المعنيين.

وأضاف رئيس صحة النواب، أن الدولة قامت بجهود كبيرة من اجل تلقيح المواطنين خلال الفترة الماضية وبالفعل نجحت في تلقيح عدد ضخم من المواطنين وأدي ذلك الي تحجيم فيروس كورونا وعدم تدهور الحالة الصحية للمصابين، مشيدا بجهود الحكومة في تلقيح المواطنين بالجرعة المنشطة.

جاء ذلك بعد أن عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين بالحضور أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وهم: الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على تخفيف عدد من القيود السابق إقرارها فيما يخص مواجهة فيروس "كورونا"، وفي مقدمتها السماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد، وكذا أداء درس العصر، وخاطرة التراويح، بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تمت الموافقة أيضا على السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان، وكذا مد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي وغيرها في شهر رمضان حتى الساعة الثانية صباحاً، على أن يُصدر وزيرا السياحة والآثار، والتنمية المحلية، القرارات التنفيذية الخاصة بهذا الشأن.

كما تمت الموافقة على إقامة الأفراح والاحتفالات في القاعات المغلقة بالفنادق، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك بداية من شهر أبريل المقبل.

كما استعرض وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة، خلال الاجتماع، تقريراً حول الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا في مصر، حيث أشار إلى عدد من المؤشرات الإيجابية التي تعكسها متابعة المنحى الوبائي محلياً، حيث جاء في مقدمة تلك المؤشرات تناقص الوفيات بشكل كبير في آخر 5 أسابيع من الموجة الخامسة، وخفض أعداد مستشفيات العزل من 17 إلى 7 مستشفيات، نظراً لإنخفاض أعداد الإصابات التي تحتاج دخول المستشفى.

وتطرق الدكتور خالد عبد الغفار إلى الموقف التنفيذي للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حيث أوضح أن عدد الجرعات المقدمة للمواطنين بلغ حتى الآن نحو 76.5 مليون جرعة، من مختلف أنواع اللقاحات، حيث يقدر عدد من تم تحصينهم بالكامل بنحو 32 مليون شخص، وهو رقم يمثل مؤشراً جيداًَ وفق المعايير العالمية في هذا الإطار، بنسبة تصل إلى حوالي 52.7% من المستهدف، كما يوجد لدينا رصيد نحو 66 مليون جرعة، تكفي لتطعيم حوالي 40 مليون مواطن، مضيفاً أنه تم تقديم الجرعات التنشيطية بواقع نحو 2 مليون جرعة.

وزير التعليم التعليم العالي طارق شوقي التربية والتعليم مجلس الوزراء إدارة الأزمات وزير المالية فيروس كورونا

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