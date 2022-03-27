وزير النقل: سكك حديد ألمانيا عرضت إدارة وتشغيل القطار الكهربائي السريع بمصر

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن سكك حديد ألمانيا تقدمت بطلب رسمي لتشغيل شبكة القطار السريع، مردفا:" قلنالهم إن تحديد سعر التذكرة يكون بالتنسيق معانا".

وأوضح الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: "رغم التوعية المستمرة بضرورة الحفاظ على مرفق السكك الحديدية الا أن هناك بعض الإهمال من جانب المواطنين، مضيفا: "لن يكون هناك خصخصة لقطاع النقل".

وأضاف وزير النقل:" تم تكريم قائدي القطارات لتفاديهم حدوث كارثة على السكة الحديد نتيجة إهمال بعض المواطنين".