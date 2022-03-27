مجلس الوزراء: زيادة أعداد الزوار سبب عدم فتح الأضرحة.. فيديو

قال نادر سعد متحدث مجلس الوزراء، إن فتح الأضرحة وإقامة الموالد تم مناقشتهم اليوم وارتأت اللجنة الاستمرار في غلقهم لأنها قبلة أعداد كبيرة من الزائرين ولا يمكن السيطرة عليها ولا يكون بها أي التزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف نادر سعد خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة “النهار”، أن اللجنة المعنية بدارسة أثر الأزمة الروسية الأوكرانية علي الاقتصاد تجتمع بشكل أسبوعي ومنتظر اجتماعهم آخر الأسبوع، مؤكدا أن هناك توجيهات حكومية للسيطرة علي الأسعار من خلال المنافذ والشوادر التي توفر السلع للمواطنين بالأسعار القديمة ما قبل الأزمة المتواجدة في كافة محافظات الجمهورية .

وأوضح نادر سعد، أن الاقتصاد الحر لا يستطيع أن يجبر السلاسل التجارية الشهيرة بأسعار معينة، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار سيزول مع زوال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية".

وتابع أن أي أوجه انفاق حكومي يمكن تأجيله، والأولوية لأوجه الإنفاق الأخرى الخاصة بالحماية الاجتماعية والمشروعات التي لا غني عنها مثل حياة كريمة.