احصل على فرصة لمنحة فى مجال الدراسات القانونية خارج مصر.. تفاصيل

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة جمهورية مصر العربية فى اثينا بأن المنظمة الأوربية للقانون العام أعلنت عن تقديم عدد 20 منحة دراسية كاملة وعدد 20 منحة جزئية فى مجال الدراسات القانونية.



واوضحت أنه للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:

https://www.hapsc.org/en/eope-eplo-scholarships/

www.eplo.int

وأشارت إلى أنه لمزيد من التفاصيل والاستفسار يرجى التواصل من خلال الايميل التالى:

[email protected]

وذلك علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

واعتمد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى نتيجة الإعلان الموحد عن خطة البعثات للعام الخامس 2021/2022 ( الجزء الأول) من الخطة الخمسية الثامنة 2017 – 2022 والتي تشمل إيفاد لبعثات خارجية - إشراف مشترك - مهمة علمية ما بعد الدكتوراه - بعثة للحصول على الماجستير، وجاء هذا الإعلان بالشراكة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA.



وأشار الوزير إلى تقدم عدد 282 باحثاً وباحثة للإعلان من مختلف الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، واستوفى الشروط عدد 245 باحثاً وباحثة ، وتم عقد لجان علمية لمراجعة المقترحات البحثية ومقابلة المتقدمين من خلال جلسات تحكيم ضمت أكثر من 70 عضوا فنياً.

