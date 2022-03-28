أشرطة دعم.. فنانو العالم يدعمون هذه القضية في حفل جوائز الأوسكار

يبدو أن ضيوف أوسكار يرتدون كل عام شريطًا أو زرًا لتسليط الضوء على قضية معينة بارزة في وقت إقامة الحفل.

وهذا العام وقع الاختيار على الشريط الأزرق لدعم أوكرانيا، لأنها تعيش حربًا بائسة مع روسيا، وسيكون الشريط الأزرق عبارة عن حلقة بها علامة التجزئة #withrefugees على الجانب.

سيتم بث حفل توزيع جوائز الأوسكار على الهواء مباشرة من مسرح دولبي في هوليوود في أكثر من 200 منطقة حول العالم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ومن بين مقدمين الحفل السينمائي الضخم جينيفر جارنر وليدي جاجا وميلا كونيس وأوما ثورمان وسيرينا ويليامز وليلي جيمس.



من بين المرشحين ويل سميث ، وكيرستن دنست ، وكريستين ستيوارت ، وكينيث برانا ، ونيكول كيدمان ، من بين آخرين.

يتم توزيع الشرائط من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ونشرت صورة من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

لقد قامت الوكالة بتجميع هذه الحملة للمشاهير وغيرهم لارتداء الشرائط لإظهار محنة اللاجئين ليس فقط في أوكرانيا ، ولكن بالنسبة لـ 85 مليونًا من النازحين حول العالم.

كما وضعت أناديل حسين ، مستشار الاتصالات الرئيسي للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، هذا التواصل مع الخبيرة الإستراتيجية للتأثير الاجتماعي بوني أبونزا.

قالت حسين:"هذا يشير إلى أن الأفلام المرشحة لجوائز الأوسكار لهذا العام تتضمن بعض القصص القوية التي تركز على موضوعات اللاجئين والتشرد والمنزل والانتماء - Encanto و Flee و Three Songs لبينازير وبلفاست وديون - في وقت يشهد العالم أكبر أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية".

كان الفنانون يريدون إظهار تضامنهم مع أوكرانيا وأردنا أن نطلب منهم تقديم هذا الدعم لما يقرب من 84 مليون شخص أجبروا على الفرار.

فيما أشار:"في حين أن الأشرطة هي لفتة مرئية رمزية ، فقد رأينا هذه فرصة لإرسال رسالة حول فهم ووعي أوسع لهذه الأزمة الإنسانية العالمية - كما فعلت الأفلام المرشحة هذا العام بخيال وتعاطف كبيرين".