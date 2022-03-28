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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين لاتهامهما بالنصب على مواطنين بهدايا عيد الأم

صدى البلد

قررت النيابة العامة، حبس شخصين ٤ أيام علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بالنصب على المواطنين بهدايا عيد الام.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات بلاغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) بقيام أحد الأشخاص بالتواصل معها هاتفياً وادعى أنه موظف بإحدى شركات الأجهزة الكهربائية، وأقر لها بأنه سيحضر وبصحبته آخر لتسليمها أجهزة كهربائية مقابل مبلغ مالى كهدية بمناسبة عيد الأم ، وفور حضورهما قاما بتسليمها كرتونة محكمة الغلق عقب إيهامها بوجود الأجهزة الكهربائية بداخلها فقامت بتسليمهما المبلغ المالى المشار إليه ، وعقب إنصرافهما إكتشفت تعرضها لواقعة نصب .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين - مقيمان بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بذات الأسلوب وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية ، وبإستدعاء المجني عليها تعرفت على المتهمان ، وإتهمتهما بالسرقة.

‏تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

هدايا عيد الأم عيد الام وزارة الداخلية أخبار الحوادث صدى البلد اخبار الحوادث

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