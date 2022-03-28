مهند شعبان: النظام الجديد سيغير الخريطة العالمية للخماسي الحديث

أعرب "مهند طارق شعبان" لاعب المنتخب المصري للخماسي الحديث عن سعادته بحصوله وزميلته "سلمى أيمن عبد المقصود" على الميدالية الذهبية لمسابقة الزوجي المختلط في كأس العالم والتي اختتمت اليوم بملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وقال "شعبان" في تصريحات حول تلك الميدالية "بطولة صعبة جدا، نعتبر أنا وسلمى الأصغر سنا بين جميع المشاركين في المسابقة، لكن التوفيق كان حليفنا وخاصة في مسابقة ليزر -رن (العدو والرماية) الذي جعلنا نتقدم من المركز الرابع إلى الأول ونفوز بالذهبية.

وأضاف "لا يمكننا الحكم على النظام الجديد للمسابقة حاليا، علينا أن ننتظر حتى نهاية العام الحالي والمشاركة في العديد من البطولات حتى يكون تقييم التجربة صحيحا.

وأكد: من الممكن أن تتغير الخريطة العالمية للعبة مع هذا النظام، فقد تنجح بعض الدول في التقدم على الدول الكبرى".

وأكمل "المنتخب المصري نجح في التأقلم مع هذا النظام بسرعة، بعض الدول لم تتأقلم بعد مثل الفريق الإسباني الذي كان يسير سادسا لكنه تأخر مع نهاية السباق، السن الصغير سينجح مع النظام الجديد لأن عملية الاستشفاء لتلك الأعمار ستكون أسرع وهو ما تحتاجه المنافسات حاليا، خاصة بين سباقي السباحة والركض".

وأتم "الحصول على ميدالية مع إقامة البطولة في مصر أمر رائع، بحضور الأهل والجمهور، سنسعى لتكرار هذا الأمر خلال بطولة العالم القادمة والمقررة في يوليو القادم، فحصول أحمد الجندي على الميدالية الأولمبية ساهم بشكل كبير في معرفة الناس باللعبة وانتشارها".

الجدير بالذكر أن الزوجي المصري الآخر المكون من أميرة قنديل وزميلها إسلام حامد حصلا على المركز الرابع للمسابقة.