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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول أوكراني: تركيا ضامن لأمننا ونتوقع عدم حدوث اختراق في المحادثات مع روسيا

توقعات بعدم حدوث
توقعات بعدم حدوث اختراق في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا

كشف مسؤول في الداخلية الأوكرانية، اليوم الإثنين، أنه ليست هناك توقعات بحدوث اختراق كبير في محادثات السلام مع روسيا، المقررة اليوم في إسطنبول.

تركيا من الدول التي يمكن أن تكون ضامنا لأوكرانيا في قضايا الأمن في المستقبل.

ومن المقرر أن تعقد جولة جديدة  من المحادثات المباشرة بين أوكرانيا وروسيا اليوم، الإثنين، في تركيا وتستمر  حتى 30 من الشهر الجاري.

وقد وصفت أوكرانيا الجولات السابقة من المحادثات مع روسيا بأنها «صعبة للغاية».

وكشفت الرئاسة التركية في بيان مساء أمس الأحد عن بدء جولة مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول إن الوفدين الروسي والأوكراني سيلتقيان في إسطنبول لإجراء جولة جديدة من المفاوضات المباشرة، بين 28 و30 مارس.

وضمن البيان أكدت الرئاسة التركية أنه خلال اتصال هاتفي مساء الأحد "اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على عقد الجولة المقبلة من المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول".

وفي وقت سابق، قال المفاوض ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، إن تركيا أو إسرائيل قد تتوسطان في المحادثات مع روسيا.

أضاف بودولياك، أنه يتم الترتيب حاليًا لموقع وإطار عمل للمناقشات من أجل المحادثات مع روسيا، وعند الانتهاء سيكون هناك اجتماع".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق، إن إسرائيل مكان مناسب ويمكن أن تكون أرضا لإجراء محادثات لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب مع روسيا.

وأوضح زيلينسكي، في تصريحات صحفية عن إحراز بعض التقدم في الاتصالات مع روسيا، أن "المفاوضين الأوكران والروس بدأوا في مناقشة مسائل محددة بدلا من تبادل إنذارات نهائية".

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