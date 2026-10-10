قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: استقبال الرئيس السيسي في كوريا الجنوبية وماليزيا يعكس مكانة مصر الدولية
كرم ضيافة ومشاعر نبيلة.. الرئيس السيسي يوجه رساله إلى ملك ماليزيا والشعب الرائع
مسئولة بالاتحاد الأفريقي: منتدى العلمين ناقش تحديات النزاعات وسبل تحقيق السلام والاستقرار بالقارة
اتفاق الديزل يشعل الخلاف.. الاتحاد الأوروبي يرفض تخفيف الضغط على موسكو
إصابة عدد من الأشخاص في هجوم استهدف مبنى الركاب بمطار الرياض
أسعار الخبز السياحي والفينو 2026
متحدث اللجنة المصرية لإغاثة غزة: نبدأ باستبدال الخيام المتهالكة استعدادا للشتاء
أبو تريكة يوجه رسالة للاعبين الشباب بسبب ميرينو: بطل العالم ينزل في الدقيقة 90 ويضغط بكل قوته
البنك المركزي: ارتفاع ودائع البنوك لـ17.14 تريليون جنيه في 5 شهور
الأهلي والزمالك في قمة الدوري.. تحديات القطبين قبل المواجهة 133
محافظ الجيزة يستقبل المستفيدات من رحلات العمرة المجانية المقدمة من صندوق «تحيا مصر»
إلغاء مباراة بالدوري الإسباني بسبب شغب الجماهير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جلسة علم مع أحفاده.. حسين حجاج يحرص على تعليمهم أمور الدين

حسين حجاج
حسين حجاج
باسنتي ناجي

حرص الفنان حسين حجاج، على قضاء وقت مميز مع أحفاده الصغار، في أجواء عائلية تعكس اهتمامه بغرس القيم الدينية والمعرفة في نفوسهم منذ الصغر.

حسين حجاج

ونشر حسين حجاج عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» صورًا تجمعه بأحفاده خلال جلسة علم داخل حديقة منزله، وعلق عليها قائلًا: «جلسة علم على ما تيسر مع أحفادي الصغيرين داخل حديقة المنزل».

وظهر الفنان خلال الجلسة وهو يجلس مع أحفاده ويسألهم عن الأنبياء، في مشهد لاقى اهتمامًا لما يحمله من رسالة حول أهمية تنشئة الأطفال على المعرفة الدينية، وتعويدهم على التعلم والحوار منذ سنواتهم الأولى.

وتعكس هذه اللفتة حرص حسين حجاج على مشاركة أحفاده لحظات تجمع بين الأجواء الأسرية والتربية، في صورة تجسد أهمية دور الأسرة في بناء وعي الأطفال وتنشئتهم تنشئة صالحة.

حسين حجاج الاهلي الزمالك نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

مصادر مطلعة لرويترز: سماع دوي انفجار قوي في مطار بالعاصمة السعودية

سعر الذهب اليوم

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يتراجع 1500 جنيه من القمة

ترامب

ترامب: إثيوبيا أخذت كل مياه النيل

ماذا قال الرسول عن الجيش المصري

ماذا قال الرسول عن الجيش المصري؟.. الإفتاء: شهد له بأمرين

سعاد حسين

فى ذكراها.. قصة أزواج سعاد حسين وإصابتها بداء الشهرة

صواريخ إيران

بلومبيرج : دولة كبرى تزوّد إيران بالصواريخ لمواجهة ترامب

حسن المستكاوي وحفيده

شاهد أول ظهور لـ حسن المستكاوي بعد وعكته الصحية الأخيرة رفقة حفيده

الجيش المصري في القرآن

هل ذكر الجيش المصري في القرآن؟.. أكثر من 100 مرة مباشرة وغير مباشرة

ترشيحاتنا

ايكار 03T موديل 2026

سعر ومواصفات ايكار 03T موديل 2026 في السوق السعودية

فولكس فاجن ID. Tiguan

فولكس فاجن تكشف عن ID. تيجوان الكهربائية.. بديلة ID.4

هوندا سيفيك

هوندا سيفيك الهجينة 2027 بفتيس وهمي

بالصور

أتليتيكو مدريد ينجو من فخ ألافيس بصعوبة

أتليتيكو مدريد
أتليتيكو مدريد
أتليتيكو مدريد

الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة يوميًا كفيلة بإصابتك بأمراض خطيرة.. أبرزها السرطان والسكري

الأطعمة المصنعة
الأطعمة المصنعة
الأطعمة المصنعة

حقيقة صادمة عن الباذنجان واحتوائه على الحديد.. لماذا يتحول لونه إلى الأسود بعد التقطيع؟

هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟
هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟
هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟

باللون الأخضر.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة صباحية

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد