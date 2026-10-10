جلسة علم مع أحفاده.. حسين حجاج يحرص على تعليمهم أمور الدين

حرص الفنان حسين حجاج، على قضاء وقت مميز مع أحفاده الصغار، في أجواء عائلية تعكس اهتمامه بغرس القيم الدينية والمعرفة في نفوسهم منذ الصغر.

حسين حجاج

ونشر حسين حجاج عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» صورًا تجمعه بأحفاده خلال جلسة علم داخل حديقة منزله، وعلق عليها قائلًا: «جلسة علم على ما تيسر مع أحفادي الصغيرين داخل حديقة المنزل».

وظهر الفنان خلال الجلسة وهو يجلس مع أحفاده ويسألهم عن الأنبياء، في مشهد لاقى اهتمامًا لما يحمله من رسالة حول أهمية تنشئة الأطفال على المعرفة الدينية، وتعويدهم على التعلم والحوار منذ سنواتهم الأولى.

وتعكس هذه اللفتة حرص حسين حجاج على مشاركة أحفاده لحظات تجمع بين الأجواء الأسرية والتربية، في صورة تجسد أهمية دور الأسرة في بناء وعي الأطفال وتنشئتهم تنشئة صالحة.