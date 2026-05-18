حسين حجاج يهاجم محمد رمضان بعد منع الصعايدة دخول الفيلم: نمبر تن

أثار الفنان حسين حجاج الجدل بانتقاده لواقعة منع ثلاثة صعايدة من دخول إحدى صالات عرض فيلم "أسد" (بطولة محمد رمضان) بسبب ارتدائهم الجلابية الصعيدي، ووصف "حجاج" الواقعة بأنها “ مدبرة و دعاية للفيلم ”.

و قال حسين حجاج في فيديو عبر فيسبوك: انتشر خبر هايف جدا و غير مقنع بدخول صعايده فيلم الأسد في أحدي السينمات بفندق شهير ياسلام ، أنا واحد من الناس من أول التسعينات مدخلتش سينما و يوم ما أدخل مش هدخلها في فندق.

و أضاف :الجماعه النجوم زمان لما كانوا يحبوا يعملوا دعاية في الاول كان يقولك النجم عمل حادثة هو وولادة و ماتوا و طبعا كلها اشاعات للترويج لفيلم.

و تابع :ولكن دلوقتي الفنانين اخترعوا حاجه جديدة اوي و ذكيه جدا اني اجيب تلاته لابسين بلدي و الدنيا داقت بيهم مش لاقين سينما فيدخلوا في فندق شهير ولكنهم نجحوا في عمل الترند و الفرقعه و الدعايه للفيلم لدرجه ان صاحب الفيلم و التلفزيونات كلها اتكلمت.

كما علق علي الفيديو كاتبا : عملها نامبر تن و خلي البلد كلها تتكلم .

واصل فيلم أسد إحتلاله لقمة إيرادات السينما المصرية حيث حقق إجمالي إيرادات بلغت ٢١ ونصف مليون جنيه في أربعة أيام عرض. في ظاهرة مدهشة استمرت إيراداته في الصعود رغم انتهاء إجازة الأسبوع وتحقيق إيرادات غير مسبوقة خارج موسم الاعياد.

كل هذا رغم بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، و موجات الحرارة الشديدة في الوقت نفسه استطاع الفيلم تحقيق أربعة ملايين في يوم واحد بعيدا عن الإجازات الأسبوعية.



أحداث فيلم أسد

الفيلم تدور أحداثه في حقبة تاريخيّة حول شاب ويلعبه محمد رمضان وفتاة تلعبها رزان جمال يقعان بالحب ويتزوجان سرا، وتتحول قصتهما لصراع كبير بين طبقتين اجتماعيتين وتشتعل ثورة كبري.

يقود الفريق الأول في هذه الحرب والي مصر نفسه وحاكمها القوي ويلعبه ماجد الكدواني ضيف شرف الفيلم ، اماً الفريق الآخر يقوده ولي عهده الشاب العائد من باريس . والذي يسعي لتصبح القاهرة متحضرة مثل المدن الاوربية سنة 1876. والذي يلعبه أحمد داش

استغرق تصوير الفيلم عامين بميزانية ضخمة، واستعان المخرج بفريق اكشن عالمي.