اجتماع عربي يخص قانون حماية المستهلك بمنطقة التجارة الحرة

بدأت اليوم بمقر الامانة العامة للجامعة العربية اعمال الاجتماع الرابع للفريق مفتوح العضوية لإعداد الدليل الاسترشادي لقانون حماية المستهلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ؛ برئاسة ممثل السودان هيثم حسن عبدالسلام ؛ وبمشاركة أجهزة وإدارات حماية المستهلك بالدول العربية حضوريا وعن بعد .



وأكد مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية الوزير مفوض دكتور بهجت ابو النصر أن الاجتماع مخصص على مدي يومين لاستكمال مناقشة المسودة الأولية للدليل الاسترشادي لحماية المستهلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث تم الانتهاء من إجراء تعديلات على مواد الدليل الاسترشادي لقانون حماية المستهلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من المادة (1) حتى المادة (5).

واضاف ابو النصر فى كلمته الافتتاحية اليوم أنه سيتم أيضا استكمال النقاش من المادة (6) في الفصل الثالث "الالتزامات العامة"، كما سيتم خلال الاجتماع عرض مقترح جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية حول مشروع الدليل بشكل عام، وترجع أهمية إعداد الدليل ليكون بمثابة مشروع قانون للدول التي ليس لديها قوانين لحماية المستهلك، وأيضا يمكن الاستفادة به من قبل الدول الراغبة في تعديل قوانينها، كما أن هذا القانون الاسترشادي من شأنه تقارب آليات ونظم حماية المستهلك بالدول العربية.

ومن جانبه اكد رئيس الاجتماع ممثل السودان هيثم عبدالسلام اهمية هذا الاجتماع لتبادل الافكار والرؤي من أجل وضع المسودة الأولية للدليل الاسترشادي لحماية المستهلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ؛ ووجه الشكر لكل من مصر والاردن لتقديم المقترحات المناسبة لاعداد هذا الدليل.