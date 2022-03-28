عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أيهما أفضل.. شاهد| الفرق بين هوندا أكورد أم تسلا موديل 3

تسلا في مواجهة هوندا
تسلا في مواجهة هوندا أكورد

أصبح بعض العملاء يقبلون على شراء السيارات الكهربائية بدلا من سيارات البنزين، لسبب مختلف عن كونها صديقة للبيئة، فمعظم المشترين لا يهتمون كثيرا باللوائح البيئية ولا البصمة الكربونية،  الميزة الأكبر بالنسبة لشريحة واسعة من العملاء هي أن صيانة المركبة الكهربائية بالكامل أقل بكثير من السيارات الهجينة أو التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي. خاصة وأنها قل تعقيدًا في تركيبتها وبالتالي هناك عدد أقل من المكونات التي يمكن أن تتلف.

 

تتيح لنا قناة YouTuber Cleanerwatt على اليوتيوب أن نعرف في مقطع الفيديو الأخير الذي نشره معرفة الفرق بين سيارة هوندا أكورد هايبرد بالمقارنة مع سيارة تسلا موديل 3 كهربائية بالكامل وأيهما أفضل على المدى البعيد وبعد استخدام لمدة 5 سنوات كاملة؟

قارنت قناة Cleanerwatt السيارتين عبر دورة ملكية مدتها 5 سنوات واقتطاع مسافة 75000 ميل. مع الأخذ في الاعتبار جميع الفئات الضرورية.

 

سعر الشراء

يبلغ متوسط سعر سيارة هوندا أكورد الهجينة من طراز EX-L موديل 2022 ، ما يقدر بحوالي 38432 دولارًا (مع مراعاة زيادات التاجر) في حين أن السعر المعتاد لفئة تجهيز تورينج الأعلى بقليل تكلف 41500 دولار. وفي الوقت نفسه ، يبدأ تسلا الموديل 3 بسعر 48190 دولارًا بنظام دفع خلفي. بينما يبدأ تسلا 3 ذات المحرك Long Range والدفع الكلي، وهو منافس مشابه لـ أكورد تورينج ، بسعر 55،690 دولارًا.

 

الصيانة

على الرغم من أن الصيانة تختلف بين عميل وآخر حسب الاستخدام وطريقة القيادة وبالتالي بها تباين كبير وصعب المقارنة،  ، إلا أن "هوندا أكورد" سيكلفك 4271 دولارًا للمحافظة عليها لمدة 5 سنوات بحسب  بيانات موقع Edmunds المنصة الرقمية لمعلومات السيارات والبيع والشراء، وفي حين تسلا موديل 3 سيكلف إلى ما يقرب من 3820 دولارًا خلال الـ 5 سنوات كاملة وفقًا لحسابات Cleanerwatt.

 

القيمة الشرائية 

فقدت سيارة  تسلا  موديل 3 LR إنتاج 2017، في المتوسط ، حوالي 35٪ من قيمتها ، بينما فقدت هوندا أكورد تورينج إنتاج 2017 ما يقرب من 42٪ من قيمتها. لم يتم توفير البيانات للطراز تسلا موديل 3 SR ، على موقع إدموندز.

 

إجمالي التكلفة الفعلية بعد 5 سنوات

مع الأخذ بعين الاعتبار كل العوامل السابقة، تبلغ التكلفة الإجمالية لحيازة سيارة  تسلا  موديل 3 ذات الدفع الخلفي، حوالي  38،016 دولارًا (0.51 دولارًا لكل ميل) وفي الوقت نفسه تبلغ التكلفة الإجمالية لحيازة سيارة هوندا أكورد هايبرد من فئة EX-L حوالي 40,246 دولارًا (0.54 دولارًا لكل ميل). أما بالنسبة للطراز  تسلا  3 طويل المدى ذات البطارية الأكبر والدفع الكلي، فإن التكلفة الإجمالية للملكية لمدة 5 سنوات هي 42990 دولارًا (0.57 دولارًا لكل ميل) بينما تكلفة حيازة هوندا أكورد فئة تورينج حوالي  42772 دولارًا (0.57 دولارًا لكل ميل).

تسلا تسلا موديل 3 هوندا هوندا أكورد هوندا أكورد هايبرد البصمة الكربونية أكورد تورينج موقع Edmunds

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب.. قفزة هائلة في المعدن الأصفر وعيار 21 يسجل أرقاما تاريخية

بيبص عليهم من السطوح| جاره قتله في الشارع أمام زوجته بالوراق ..تفاصيل

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

عيار 21 بـ 976 جنيها.. سعر الذهب اليوم الاثنين 28-3-2022

جماهير السنغال تهاجم لاعبي منتخب مصر لحظة وصولهم داكار

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

الحرارة تصل لـ34 .. تفاصيل حالة الطقس من اليوم حتى أول رمضان

آخرهم عهدي صادق.. الموت يغيب 3 فنانين خلال أسبوع

ترشيحاتنا

88 طن سلع.. صندوق تحيا مصر والتضامن يطلقان أبواب الخير ببني سويف

استعادة القدرة القتالية.. أوكرانيا: انسحاب وحدات من الجيش الروسي إلي بيلاروس

هل تأثم الحامل إذا أفطرت رمضان ؟ أمور شرعية توضحها الإفتاء

رونالدو: مواجهة مقدونيا الشمالية ليست سهلة.. وأنا صاحب قرار الاعتزال

أخر تحديث.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين

شكري يبحث مع نظيره اليوناني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسهل طريقة لعمل عجينة القطايف

لسه راجعة من العمرة.. لماذا هاجم الجمهور مايان السيد بعد إطلالتها الأخيرة ؟

أبرز ثنائيات نجوم هوليوود على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

أول الحاضرات.. أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

فيديو

حر وبرد.. توقعات حالة الطقس في الأيام الأولى من شهر رمضان

بداية من أبريل.. أسعار السلع التموينية في الأسواق

حقيقي ولا كده وكده؟ ويل سميث يصفع كريس روك في حفل الأوسكار "فيديوجراف"

الهزار قلب جد.. الجديد في صفع ويل سميث لـ زميله بالأوسكار |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

اﻟﻤﺰﻳﺪ