أيهما أفضل.. شاهد| الفرق بين هوندا أكورد أم تسلا موديل 3

أصبح بعض العملاء يقبلون على شراء السيارات الكهربائية بدلا من سيارات البنزين، لسبب مختلف عن كونها صديقة للبيئة، فمعظم المشترين لا يهتمون كثيرا باللوائح البيئية ولا البصمة الكربونية، الميزة الأكبر بالنسبة لشريحة واسعة من العملاء هي أن صيانة المركبة الكهربائية بالكامل أقل بكثير من السيارات الهجينة أو التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي. خاصة وأنها قل تعقيدًا في تركيبتها وبالتالي هناك عدد أقل من المكونات التي يمكن أن تتلف.

تتيح لنا قناة YouTuber Cleanerwatt على اليوتيوب أن نعرف في مقطع الفيديو الأخير الذي نشره معرفة الفرق بين سيارة هوندا أكورد هايبرد بالمقارنة مع سيارة تسلا موديل 3 كهربائية بالكامل وأيهما أفضل على المدى البعيد وبعد استخدام لمدة 5 سنوات كاملة؟

قارنت قناة Cleanerwatt السيارتين عبر دورة ملكية مدتها 5 سنوات واقتطاع مسافة 75000 ميل. مع الأخذ في الاعتبار جميع الفئات الضرورية.

سعر الشراء

يبلغ متوسط سعر سيارة هوندا أكورد الهجينة من طراز EX-L موديل 2022 ، ما يقدر بحوالي 38432 دولارًا (مع مراعاة زيادات التاجر) في حين أن السعر المعتاد لفئة تجهيز تورينج الأعلى بقليل تكلف 41500 دولار. وفي الوقت نفسه ، يبدأ تسلا الموديل 3 بسعر 48190 دولارًا بنظام دفع خلفي. بينما يبدأ تسلا 3 ذات المحرك Long Range والدفع الكلي، وهو منافس مشابه لـ أكورد تورينج ، بسعر 55،690 دولارًا.

الصيانة

على الرغم من أن الصيانة تختلف بين عميل وآخر حسب الاستخدام وطريقة القيادة وبالتالي بها تباين كبير وصعب المقارنة، ، إلا أن "هوندا أكورد" سيكلفك 4271 دولارًا للمحافظة عليها لمدة 5 سنوات بحسب بيانات موقع Edmunds المنصة الرقمية لمعلومات السيارات والبيع والشراء، وفي حين تسلا موديل 3 سيكلف إلى ما يقرب من 3820 دولارًا خلال الـ 5 سنوات كاملة وفقًا لحسابات Cleanerwatt.

القيمة الشرائية

فقدت سيارة تسلا موديل 3 LR إنتاج 2017، في المتوسط ، حوالي 35٪ من قيمتها ، بينما فقدت هوندا أكورد تورينج إنتاج 2017 ما يقرب من 42٪ من قيمتها. لم يتم توفير البيانات للطراز تسلا موديل 3 SR ، على موقع إدموندز.

إجمالي التكلفة الفعلية بعد 5 سنوات

مع الأخذ بعين الاعتبار كل العوامل السابقة، تبلغ التكلفة الإجمالية لحيازة سيارة تسلا موديل 3 ذات الدفع الخلفي، حوالي 38،016 دولارًا (0.51 دولارًا لكل ميل) وفي الوقت نفسه تبلغ التكلفة الإجمالية لحيازة سيارة هوندا أكورد هايبرد من فئة EX-L حوالي 40,246 دولارًا (0.54 دولارًا لكل ميل). أما بالنسبة للطراز تسلا 3 طويل المدى ذات البطارية الأكبر والدفع الكلي، فإن التكلفة الإجمالية للملكية لمدة 5 سنوات هي 42990 دولارًا (0.57 دولارًا لكل ميل) بينما تكلفة حيازة هوندا أكورد فئة تورينج حوالي 42772 دولارًا (0.57 دولارًا لكل ميل).