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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إيلون ماسك: سننتج 20 مليون مركبة سنويا بحلول 2030

إيلون ماسك
إيلون ماسك

تخطط شركة  تسلا  الرائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية أن تحافظ على مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال المركبات المكهربة وفقًا لأحدث تصريحات مؤسسها ومديرها التنفيذي  إيلون ماسك.

قال إيلون ماسك أن تسلا موتورز لديها طموحات كبيرة للتوسع على نطاق أوسع كثيرا مما هي عليه الآن، لتحافظ على موقعه، تقوم شركة صناعة السيارات ببناء مصانع في جميع أنحاء العالم حاليا، مع خطط لبناء المزيد، ليكون الهدف النهائي لـ "تسلا" إنتاج ما يصل إلى 20 مليون سيارة مكهربة سنويًا بحلول عام 2030.

تدير تسلا في الوقت الحالي حوالي ستة عشر منشأة مختلفة حول العالم ، معظمها إما يبني سيارات أو مسؤول عن قطع غيار لها. في الآونة الأخيرة ، سلمت تسلا  مؤخرًا الدفعة الأولى من مركبات تسلا Y الكروس أوفر متداخلة الأوجه التي تم بناؤها في مصنعها الجديد "جيجا برلين" في ألمانيا.

كان العام الماضي هو الأفضل لشركة تسلا من حيث حجم المبيعات ، حيث استطاعت أن تبيع  ما يقرب من مليون سيارة - 936172 على وجه الدقة - أي أنها زيادة بنسبة  90 % على أساس سنوي إذا ما قورنت بعام 2020 عندما وصلت إلى مبيعات 500 ألف وحدة، بينما في العام 2019 قامت بتسليم  367500 وحدة فقط.

يبدو أن رقم مبيعات سنوية يبلغ 20 مليونًا بحلول أوائل العقد الثالث من القرن الحالي رقم كبير جدا ومبالغ فيه، لكن هذا ما أعلنه إيلون ماسك على هامش تسليم أول دفعة من سيارات مصنع جيجا برلين. 

ونقلت مجلة "أوتوموتيف" عن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا قوله "أعتقد أن الرقم ضخم جدا ومهول، ولكن ليس من المستحيل ، أن نتمكن من تصنيع 20 مليون سيارة في 10 سنوات. وسيكون هذا رقمًا ملائما لنا جدا لأن هناك ملياري سيارة وشاحنة في العالم قيد الاستخدام النشط ، لذا فإن 20 مليونًا سيكون 1٪ فقط من الأسطول العالمي سنويًا".

تسلا إيلون ماسك المانيا الكروس اوفر تسلا Y جيجا برلين

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