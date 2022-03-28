بالأبيض والاسود .. هنا شيحة تتألق فى أحدث ظهور | شاهد

نشرت الفنانة هنا شيحة ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت هنا شيحة على الصورة بوضع قلب اسود وابيض وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ونالت الصورة على اعجابهم .

وكانت الفنانة هنا شيحة، ذكرت أن هناك أدوارا سينمائية أصبحت كبيرة على تمثيلها، لافتة إلى أنها تأخذ وقتا من أجل عمل أى دور فني لأنها تحب الانتقائية وأن يكون كل شيء مظبوط، مؤكدة أن الممثل ليس صاحب قرار.

وأضافت هنا شيحة خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إى"، أنها تفكر في إنشاء شركة إنتاج، قائلة “بس مش معايا فلوس، هكون صاحبة الفكرة”، لافتة إلى أنها حضرت جميع دورات مهرجان الجونة السينمائي، ما عدا الدورة الرابعة فقط بسبب انشغالها في تصوير.