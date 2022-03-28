العليا للمصالحات بالأزهر تناقش ترتيبات انعقاد عدد من الجلسات لإنهاء الخصومات الثأرية

اجتمعت اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر اليوم، بمقر هيئة كبار العلماء، بتشكيلها الجديد برئاسة الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق ورئيس اللجنة العليا للمصالحات الثأرية على مستوى الجمهورية.

اللجنة العليا للمصالحات الثأرية

وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة الداخلية ووزارة التنمية ووزارة التضامن وأعضاء اللجنة من الأزهر الشريف.

وشارك في الاجتماع، الدكتور محمد عبد المالك الخطيب، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع أسيوط، والدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين السابق، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة العلمية بالازهر، الدكتور محمود الهواري، مقرر اللجنة، والدكتور حسن خليل، و الدكتورحسن إبراهيم يحي.

وناقش الحاضرون تطورات العمل الميداني في مجال المصالحات الثأرية والتنسيق مع وزارة الداخلية والتضامن والتنمية المحلية وتضافر الجهود لتنفيذ الجلسات العلنية لإعلان المصالحات والتي تم التوافق بشأنها بين أطراف الخصومات خاصة في محافظتي قنا والأقصر.

كما ناقش الحاضرون دعم وتفعيل المبادرة التي دعا إليها الأزهر الشريف تحت عنوان ( وطن بلا ثأر) والتي بدأت فعالياتها منذ شهرين في محافظة أسيوط بحضور ممثل الأزهر د.عباس شومان ومحافظ أسيوط والجهات الأمنية والتي من المقرر تعميمها في جميع محافظات مصر خاصة محافظات الوجه القبلي وذلك لمحاصرة وإنهاء قضايا الثأر في تلك المحافظات مما يؤدي إلى الاستقرار الأمني والاجتماعي في البلاد.

هيئة ضمان الجودة والاعتماد

على جانب أخر استقبل الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، فريق المراجعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، لمراجعة بعض الأقسام بكلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.

حضر اللقاء الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وسعيد محمد علي عبد الرحيم، أمين عام الجامعة؛ والدكتورة راجية طه، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتعليم الأزهري، إضافة إلى وفد من هيئة ضمان الجودة ضم قامات علمية متميزة من مختلف جامعات مصر.

ورحب رئيس الجامعة بالوفد في رحاب جامعة الأزهر، وقدم لهم التهنئة بقرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا حرص الجامعة على الانفتاح والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة الوطنية.

وأشار إلى أن الجامعة تقوم بعقد دورات تدريبية حول الفساد الإداري بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، وأيضا التعاون في مجال التدريب والتأهيل ورفع كفاءات منسوبي الجامعة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إضافة إلى دورات تدريبية حول كيفية إدارة الأزمات، والإدارة الناعمة بمركز الأزهر الدولي للتدريب والتطوير.

وأضاف أن الجامعة استضافت اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المصرية منذ عدة أشهر، كما تشجع الجامعة الأنشطة الطلابية انطلاقا من أن شباب اليوم هم رجال الغد وقادة المستقبل، مدللا على ذلك بفوز فريق إيناكتس جامعة الأزهر بكأس العالم في مجال ريادة الأعمال.

وأكد رئيس الجامعة أن الجودة مستمدة من الدين الإسلامي؛ حيث يقول المصطفى -صلى الله عليه وسلم: (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه).

جدير بالذكر أن فريق مراجعة هيئة ضمان الجودة والاعتماد يتفقد كلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة في إطار تقدم الكلية للحصول على شهادة الاعتماد لعدد أربعة أقسام للحصول على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك ضمن خطة جامعة الأزهر لمواكبتها للتطور العلمي؛ انطلاقا من عراقة جامعة الأزهر على مدار اكثر من ألف عام.

كما شارك في اللقاء الدكتور خالد عرفان، عميد كلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور عطية السيد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سيد مرعى الأستاذ بكلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.