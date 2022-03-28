فولفسبورج يعلن عودة عمر مرموش بعد نهاية إعارته لشتوتجارت

أعلن نادي فولفسبورج الألماني، عودة المحترف المصري عمر مرموش لصفوفه، بعد انتهاء فترة إعارته لفريق شتوتجارت.

ويلعب عمر مرموش مع فريقه شتوتجارت منذ بداية الموسم معارًا من فولفسبورج، بعد أن لعب الموسم الماضي مع فريق سانت باولي.

وقال يورج شمدتكي المدير الرياضي لفريق فولفسبورج في تصريحات لصحيفة “ بيلد” الألمانية:"عمر سيعود إلينا الصيف المقبل، تطوره جيد بكل بساطة، الإعارة لسانت باولي وشتوتجارت أفادته."

وأضاف:"يمكنك أن ترى الإمكانات التي يمتلكها ويستخدمها في كثير من الأحيان الآن أكثر مما فعل معنا، لقد صار جاهزًا الآن ولدينا انطباع مختلف تمامًا عن الصبي"

ويستعد عمر مرموش رفقة المنتخب المصري لمواجهة السنغال في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم.