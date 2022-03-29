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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماتفقدوش الأمل لو بتحبوا بعض.. محمود حجازي من كواليس مسلسل أبو العروسة

صدى البلد

نشر الفنان محمود حجازي، صورة له من كواليس مسلسل أبو العروسة   عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر محمود حجازي برفقة الفنانة ولاء شريف و علق قائلا : طارق وزينة  ماتفقدوش الامل لو بتحبوا بعض بجد عشان الحب فوق اي حاجه .

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وسبق أن شارك الفنان محمود حجازي جمهوره، كواليس الجزء الثالث من المسلسل الاجتماعي"أبو العروسة"عبر حسابه الشخصي  على “إنستجرام”.

“أبو العروسة” مسلسل تليفزيوني تدور أحداثه فى إطار اجتماعي حول عائلة “عبد الحميد”، ومن خلال تلك الأسرة يتم طرح العديد من القضايا الاجتماعية، والموضوعات التي تهم الأسرة المصرية، خاصة الطبقة المتوسطة التي ينتمي إليها معظم فئات الشعب المصري.

 

مسلسل أبو العروسة في جزئه الأول قام ببطولته كل من سيد رجب وسوسن بدر ومدحت صالح ونيرمين الفقي وصفاء الطوخي وأحمد صيام وميدو عادل ومحمد حاتم وكارولين عزمي وولاء الشريف ومحمود حجازى وخالد كمال ورانيا فريد شوقي، ومن تأليف هاني كمال ومن إخراج كمال منصور.

اعمال محمود حجازي الفنان محمود حجازي صور محمود حجازي أبو العروسة الجزء الثالث

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