من أمام حمام السباحة.. شاهد أحدث ظهور لـ محمود حجازي عبر إنستجرام

نشر الفنان محمود حجازي، صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر محمود حجازي، من البلكونة من أمام حمام السباحة ، مما حاز على إعجاب متابعيه.

وسبق أن شارك الفنان محمود حجازي جمهوره، كواليس الجزء الثالث من المسلسل الاجتماعي"أبو العروسة"عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام”.

“أبو العروسة” مسلسل تليفزيوني تدور أحداثه فى إطار اجتماعي حول عائلة “عبد الحميد”، ومن خلال تلك الأسرة يتم طرح العديد من القضايا الاجتماعية، والموضوعات التي تهم الأسرة المصرية، خاصة الطبقة المتوسطة التي ينتمي إليها معظم فئات الشعب المصري.

مسلسل أبو العروسة في جزئه الأول قام ببطولته كل من سيد رجب وسوسن بدر ومدحت صالح ونيرمين الفقي وصفاء الطوخي وأحمد صيام وميدو عادل ومحمد حاتم وكارولين عزمي وولاء الشريف ومحمود حجازى وخالد كمال ورانيا فريد شوقي، ومن تأليف هاني كمال ومن إخراج كمال منصور.