بإطلالة رياضية..محمود حجازي يتفاعل مع جمهوره في أحدث ظهور

تفاعل الفنان،محمود حجازي مع جمهوره،من خلال صورة نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب حجازي لجمهوره من خلال صورته:صباحكم مليان خير وراحه بال #جمعه_مباركه .



وسبق أن شارك الفنان محمود حجازي جمهوره، كواليس الجزء الثالث من المسلسل الاجتماعي"أبو العروسة"عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام”.

“أبو العروسة” مسلسل تليفزيوني تدور أحداثه فى إطار اجتماعي حول عائلة “عبد الحميد”، ومن خلال تلك الأسرة يتم طرح العديد من القضايا الاجتماعية، والموضوعات التي تهم الأسرة المصرية، خاصة الطبقة المتوسطة التي ينتمي إليها معظم فئات الشعب المصري.

مسلسل أبو العروسة في جزئه الأول قام ببطولته كل من سيد رجب وسوسن بدر ومدحت صالح ونيرمين الفقي وصفاء الطوخي وأحمد صيام وميدو عادل ومحمد حاتم وكارولين عزمي وولاء الشريف ومحمود حجازى وخالد كمال ورانيا فريد شوقي، ومن تأليف هاني كمال ومن إخراج كمال منصور.