محمد حاتم يكشف حقيقة وجود جزء رابع من «ابو العروسة»

كشف الفنان محمد حاتم حقيقة وجود جزء رابع من مسلسل ابو العروسة بعد نجاح اجزاءه الماضية.

وقال حاتم في تصريحات ل"صدى البلد": هذا القرار يعود لشركة الإنتاج ومدى نجاح العمل وتقبل الجماهير، واتمني ان يكون هناك جزء جديد".

وكشف الفنان محمد حاتم، سر الشعبية الكبيرة لمسلسل أبو العروسة، وحماسهم لتقديم جزء جديد من العمل دون خوف أن يكون أقل من الأجزاء السابقة.

وقال حاتم في تصريحات لـ"صدى البلد":جميع طاقم العمل كان متحمسا لتكملة قصة المسلسل وشخصياته، والخوف والقلق شيء طبيعي في أي عمل؛ لأنك تحاول الحفاظ على الجمهور الكبير للمسلسل، وأيضًا تحاول جذب جمهور جديد، وأبو العروسة مسلسل له شعبية كبيرة لأنه قدم نموذجا للطبقة المتوسطة التي تمثل جزءا كبيرا من المجتمع.

وكان الفنان محمد حاتم قد كشف عن تفاصيل أعماله الجديدة بعد نجاح بمسلسل منورة بأهلها الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية منذ أيام.

وقال "حاتم" في تصريحات لـ صدى البلد:"أستعد لمشروع مسرحي مع المخرج الفرنسي دانيال سان بيدرو، في الصيف، وسنقوم بجولة في بعض المدن الفرنسية

