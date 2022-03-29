هتوحشني خفة دمك وابتسامتك.. هاني رمزي ينعى الراحل عهدي صادق بكلمات مؤثرة

نعى الفنان هاني رمزي ، الفنان عهدى صادق، والذي رحل صباح الإثنين الماضي، عن عمر يناهز 72 عاماً، بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية داخل مركز القاهرة لأمراض الكلى.

و نشر هاني رمزي صورة للراحل عهدي صادق وعلق قائلا : مع السلامه يا صديقى هتوحشنى خفه دمك وابتسامتك وطبعاً فنك الجميل عزائى لأسرتك ولكل جمهورك #عهدى_صادق.

وتوفى الفنان عهدى صادق صباح امس الاثنين، الفنان عهدى صادق عن عمر يناهز 72 عاماً، بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية داخل مركز القاهرة لأمراض الكلى.

عهدي صادق من مواليد عام 1950 بدأ حياته الفنية أوائل السبعينات بأدوار صغيرة، تميز بأسلوبه الهادئ الرصين وموهبته المتميزة ووصلت أعماله إلى أكثر من 240 عملا فنيا متميزا.