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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

وصفة باستا السبانخ الكريمية ..المقادير وطريقة التحضير

باستا
باستا

هل تبحثين عن إعداد وجبة غداء سريعة لأطفالك إليك طريقة تحضير الباستا الكريمية بالسبانخ المقادير وطريقة التحضير 

مكوناتتحضير الباستا الكريمية بالسبانخ 


1 كيس مكرونة
1 رطل سبانخ
1 كوب جبن ريكوتا
1 كوب كريمة ثقيلة
4 ملاعق كبيرة زبدة غير مملحة
3 فصوص ثوم
3 ملاعق كبيرة صنوبر اختياري
الفلفل حسب الرغبة
ملح حسب الرغبة
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

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طريقة تحضير  الباستا الكريمية بالسبانخ  :


1- ضعي جبن الريكوتا إلى وعاء وتبليه بالملح والفلفل. احتفظ بها جانبا الآن.
2- أسلقي المكرونة نضيف زيت الزيتون ونقلبه ثم نضيف المكرونة إليه. اتركه يطهى لمدة 8-10 دقائق حتى يصبح طريًا.
3- صفي المكرونة بحذر في مصفاة واتركيها جانبًا. احتفظي بكوب واحد من ماء المكرونة حتى تتمكني من استخدامه لعمل الصلصة.
4- أثناء طهي المكرونة ، يمكنك البدء في تحضير الصلصة. ابدأ بتحميص الصنوبر إذا كنت ترغب في إضافته إلى المكرونة.
5- نأخذ مقلاة كبيرة  ونضيف إليها المكسرات ويتم طهيها على نار متوسطة مع التحريك من حين لآخر حتى لا تحترق وبمجرد أن يصبحوا جاهزين ، انقلهم إلى وعاء صغير. 
6- ضيفى الزبدة الآن إلى نفس المقلاة واتركيها تذوب على نار متوسطة ونضيف الثوم المفروم ونقلبه حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً. سيستغرق هذا حوالي دقيقتين.
7- بمجرد أن ينضج الثوم ، أضف السبانخ إلى المقلاة ويمكنك أيضًا إضافة ماء المكرونة على السبانخ
8- الآن ، أضيفي المكرونة إلى هذه الصلصة وقلبي حتى تغطى كل المكرونة بالصلصة وقدميها في طبق وضعي فوقها صنوبر محمص. يمكنك تزيينها بورقة أو اثنتين من أوراق الريحان.

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