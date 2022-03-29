وصفة باستا السبانخ الكريمية ..المقادير وطريقة التحضير

هل تبحثين عن إعداد وجبة غداء سريعة لأطفالك إليك طريقة تحضير الباستا الكريمية بالسبانخ المقادير وطريقة التحضير

مكوناتتحضير الباستا الكريمية بالسبانخ



1 كيس مكرونة

1 رطل سبانخ

1 كوب جبن ريكوتا

1 كوب كريمة ثقيلة

4 ملاعق كبيرة زبدة غير مملحة

3 فصوص ثوم

3 ملاعق كبيرة صنوبر اختياري

الفلفل حسب الرغبة

ملح حسب الرغبة

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

طريقة تحضير الباستا الكريمية بالسبانخ :



1- ضعي جبن الريكوتا إلى وعاء وتبليه بالملح والفلفل. احتفظ بها جانبا الآن.

2- أسلقي المكرونة نضيف زيت الزيتون ونقلبه ثم نضيف المكرونة إليه. اتركه يطهى لمدة 8-10 دقائق حتى يصبح طريًا.

3- صفي المكرونة بحذر في مصفاة واتركيها جانبًا. احتفظي بكوب واحد من ماء المكرونة حتى تتمكني من استخدامه لعمل الصلصة.

4- أثناء طهي المكرونة ، يمكنك البدء في تحضير الصلصة. ابدأ بتحميص الصنوبر إذا كنت ترغب في إضافته إلى المكرونة.

5- نأخذ مقلاة كبيرة ونضيف إليها المكسرات ويتم طهيها على نار متوسطة مع التحريك من حين لآخر حتى لا تحترق وبمجرد أن يصبحوا جاهزين ، انقلهم إلى وعاء صغير.

6- ضيفى الزبدة الآن إلى نفس المقلاة واتركيها تذوب على نار متوسطة ونضيف الثوم المفروم ونقلبه حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً. سيستغرق هذا حوالي دقيقتين.

7- بمجرد أن ينضج الثوم ، أضف السبانخ إلى المقلاة ويمكنك أيضًا إضافة ماء المكرونة على السبانخ

8- الآن ، أضيفي المكرونة إلى هذه الصلصة وقلبي حتى تغطى كل المكرونة بالصلصة وقدميها في طبق وضعي فوقها صنوبر محمص. يمكنك تزيينها بورقة أو اثنتين من أوراق الريحان.