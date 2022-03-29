وصفة باستا السبانخ الكريمية ..المقادير وطريقة التحضير

هل تبحثين عن إعداد وجبة غداء سريعة لأطفالك إليك طريقة تحضير الباستا الكريمية بالسبانخ المقادير وطريقة التحضير
مكوناتتحضير الباستا الكريمية بالسبانخ
1 كيس مكرونة
1 رطل سبانخ
1 كوب جبن ريكوتا
1 كوب كريمة ثقيلة
4 ملاعق كبيرة زبدة غير مملحة
3 فصوص ثوم
3 ملاعق كبيرة صنوبر اختياري
الفلفل حسب الرغبة
ملح حسب الرغبة
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
طريقة تحضير الباستا الكريمية بالسبانخ :
1- ضعي جبن الريكوتا إلى وعاء وتبليه بالملح والفلفل. احتفظ بها جانبا الآن.
2- أسلقي المكرونة نضيف زيت الزيتون ونقلبه ثم نضيف المكرونة إليه. اتركه يطهى لمدة 8-10 دقائق حتى يصبح طريًا.
3- صفي المكرونة بحذر في مصفاة واتركيها جانبًا. احتفظي بكوب واحد من ماء المكرونة حتى تتمكني من استخدامه لعمل الصلصة.
4- أثناء طهي المكرونة ، يمكنك البدء في تحضير الصلصة. ابدأ بتحميص الصنوبر إذا كنت ترغب في إضافته إلى المكرونة.
5- نأخذ مقلاة كبيرة ونضيف إليها المكسرات ويتم طهيها على نار متوسطة مع التحريك من حين لآخر حتى لا تحترق وبمجرد أن يصبحوا جاهزين ، انقلهم إلى وعاء صغير.
6- ضيفى الزبدة الآن إلى نفس المقلاة واتركيها تذوب على نار متوسطة ونضيف الثوم المفروم ونقلبه حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً. سيستغرق هذا حوالي دقيقتين.
7- بمجرد أن ينضج الثوم ، أضف السبانخ إلى المقلاة ويمكنك أيضًا إضافة ماء المكرونة على السبانخ
8- الآن ، أضيفي المكرونة إلى هذه الصلصة وقلبي حتى تغطى كل المكرونة بالصلصة وقدميها في طبق وضعي فوقها صنوبر محمص. يمكنك تزيينها بورقة أو اثنتين من أوراق الريحان.