الغرف التجارية: إيطاليا تحدد كيس مكرونة للمواطن ومصر توفر كل السلع

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر توجيهات هامة مع بداية فيروس "كورونا"، برفع المخزون الاستراتيجي من ٣ل٥ شهور، بالإضافة إلى تخفيض أسعار السلع الأساسية في جميع المنافذ.

وأضاف علاء عز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة "ETC"، مساء اليوم الأحد، أن مصر تتمتع بمخزون استراتيجي كبير، ولاتوجد أزمة، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا بين الحكومة والغرف التجارية لمواجهة ارتفاع أسعار السلع، مضيفا أنه منذ شهر يتم عقد لقاءات شبه يومية مع رئيس الوزراء والتنمية المحلية، بهدف تقليل أثار الأزمة العالمية.

وكشف أمين عام اتحاد الغرف التجارية"،"بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية ، تم تحديد كمية السلع في اوروبا، مضيفاً عند دخول أي مواطن السوبر ماركت في اسبانيا يتم تحديد له عبوة زيت واحدة، أما في إيطاليا يتم تحديد كيس مكرونة.