"الإهانات الشخصية" ستؤثر حتما على العلاقات..الكرملين: الحوار مع واشنطن مازال ضروريا

أكد الكرملين اليوم، الثلاثاء، ضرورة الحوار بين موسكو وواشنطن وأنه مازال ضروريا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال الكرملين يوم الثلاثاء إن روسيا والولايات المتحدة ستحتاجان إلى حوار حول الأمن عاجلا أو آجلا، ولكن أكد، في الوقت ذاته، على أن العلاقات ستتأثر حتما بـ "الإهانات الشخصية" التي وجهها الرئيس الأمريكي جو بايدن بللرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن: "الإهانات الشخصية لا يمكن إلا أن تترك بصماتها على العلاقات بين رؤساء الدول"، بحسب وكالة “رويترز”.

ومع ذلك، أضاف بيسكوف إنه: "بطريقة أو بأخرى، عاجلاً أم آجلاً، سيتعين علينا التحدث عن مسائل الاستقرار الاستراتيجي والأمن وما إلى ذلك".

وفي وقت سابق، أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين"، على أن إهانات الرئيس الأمريكي جو بايدن الجديدة ضد نظيره الروسي فلاديمير بوتين تزيد من تضييق فرصة تحسين العلاقات بين واشنطن وموسكو.

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "جزار"، وذلك بعد سماعه شهادات عدد من اللاجئين الأوكران المتواجدين في بولندا.

وقال بايدن في تصريحات صحفية إن بوتين "جزار"، وإنه غير متأكد ما إذا كانت روسيا غيرت استراتيجيتها في أوكرانيا.

وفي تصريحات سابقة، كرر الرئيس الأمريكي وصفه لبوتين بأنه "مجرم حرب" ويستوفي جميع شروط هذا الوصف.

وقال بايدن على هامش لقائه بالرئيس البولندي أندريه دودا "نرى الجرائم التي يقودها مجرم حرب في أوكرانيا".

