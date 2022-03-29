البابا تواضروس وعدد من الوزراء والمحافظين يفتتحون مشروع الفلك الخدمي بكفرالزيات.. صور

افتتح البابا تواضروس بابا الإسكندرية والكنيسة الأرثوذكسية والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية ووزراء الهجرة والتضامن الاجتماعي، وعدد من سفراء الدول الاوروبية اليوم الثلاثاء، مشروع الفلك والذى يعد واحد من أهم المشروعات الخدمية المقدمة للأطفال من أبطال متلازمة داون على أرض محافظة الغربية .

وتفقد الحضور، أقسام المشروع المختلفة وعقد ندوة حوارية مع الحاضرين في الافتتاح.

وقال البابا تواضروس، إن الفلك أول مشروع نموذجي متكامل في مصر والشرق الأوسط متخصص في تأهيل ودمج ذوي القدرات الذهنية الخاصة وتحديدا «أبطال متلازمة داون» في المجتمع وفق معايير علمية دقيقة.

وأكد تواضروس، على دعم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الكامل للمشروع منذ بدء العمل به وأن زيارات المحافظ لموقع العمل بالمشروع لخير دليل على ذلك إلى جانب تيسير المحافظة لكافة الأعمال الخاصة بالبنية التحتية وأعمال الرصف والتسهيلات الخاصة بأعمال البناء .

وأضاف الأنبا بولا اسقف طنطا وضواحيها أن مشروع الفلك قام على دراسة ميدانية للكثير من المشروعات المشابهة في إيطاليا وسويسرا بهدف جعل هذه الفئة من فئات المجتمع عناصر منتجة ومؤثرة كونه يقدم خدماته لعدد ١٥٠ شابًا وفتاة فوق ١٨ عامًا من المقيمين بالمبنى وكذاك ١٥٠ شابًا وفتاة لأعمار ما بين ٤ إلى ١٨ عامًا يترددون على المكان خلال ساعات النهار لتنمية قدراتهم (الحسية، الحركية، الذهنية، التعليمية والحرفية ) ذلك إلى جانب برامج التنمية الشاملة لأولياء الأمور لتنمية وعيهم وقدراتهم في التعامل مع أبنائهم.

وأكد بولا أن المشروع يقام بقرية «حصة أكوة» بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية على مساحة إجمالية ٦٣٣٢متر مربع ويضم مبنيين؛ الأول على مساحة ١٤٧٣ متر مربع ويأخذ شكل «السفينة» أو «الفلك»، والمبنى الثاني على مساحة ١٠٥٠ متر مربع وهو ملحق بالمبنى الأول وتضم مباني الفلك ( عيادات طبية، صالات ألعاب رياضية، فصول تعليمية متطورة، غرفة إعاشة فندقية للمنتفعين، مصلى، مكتبة، مسرح للعروض الفنية، غرف للموسيقى والفنون، وغرف للأعمال الحرفية التي سيتعلمها ذوي القدرات الذهنية الخاصة وتضم النجارة والكارتون والحياكة وغيرها)بالإضافة إلى مساحات خضراء وصوبات زراعية وملاعب ومناطق ترفيه ومقار الأنشطة الحرفية والإنتاجية للمنتفعين.

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