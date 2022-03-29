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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 36 طن أغذية مجهولة المصدر في الإسماعيلية

جزء من المضبوطات
جزء من المضبوطات

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، حملة مكبرة على عدة مناطق بمركز ومدينة الإسماعيلية بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين والرقابة التموينية وتموين المركز، وذلك في إطار توجهات القيادة السياسية بسام تنفيذ الحملات الرقابية على المحال التجاريه والمخابز البلدية.

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من جانبه اكد اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، علي تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الأساسية بالاسعار الرسمية والمعلن عنها ومنع تلاعب التجار وإحكام السيطرة على الأسواق التجارية.

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أسفرت الحملة عن ضبط كميات متفرقة من الأغذية مجهولة المصدر منها ٢.٥ طن من الأرز و ٣.٥ طن دقيق و ٣.٢٥ طن بلح و ٣ طن جبنة و ٤.٢٥ طن من السكر و ٢٠ طن مكرونة علاوة على التحفظ على ١٥٠ زجاجة مياه غازية ٢ لتر منتهية الصلاحية .

كما تمكنت الحملة من تحرير ٥١ محضر منها عدد ١٠ محاضر عدم الإعلان عن الأسعار و ١٣ محضر لعدم وجود شهادة صحية ومحضر سلع مجهولة المصدر و محضر سلع منتهية الصلاحية ومحضر لعدم الإعلان عن المخزن ومحضر إدارة بدون ترخيص مزاولة المهنة .

وفى مجال الرقابة على المخابز البلدية تم تحرير عدد ٥ محاضر انتاج خبز ناقص الوزن و ٦ محاضر انتاج خبر غير مطابق للمواصفات و٤ محاضر لعدم إعطاء بون و ٣ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد المخبز و ٦ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن.

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