عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"اقتراحات النواب" توافق على تطوير حديقة الحيوان ببنى سويف

النائبة فاطمة سليم
النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب محمد حمدى دسوقى وكيل اللجنة، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن تطوير حديقة الحيوانات بمحافظة بنى سويف.

وتضمن المقترح المقدم من النائبة فاطمة سليم،  أن حديقة حيوان بني سويف، تقع في أحد أشهر المناطق في المحافظة على مساحة 4 أفدنة، وتعتبر واحدا من أهم المتنزهات للأهالي إلا أنها تعاني معاناة شديدة من الإهمال وتردي الأوضاع.

كما تضمن، أن الحديقة تواجه أزمة كبيرة في نقص الموارد، نظرا لعدم وجود إمكانيات تساعدها لتكون عنصر جذب للمواطنين.

 وطالبت النائبة في المقترح، وزارة الزراعة بإعلان خطتها لتطوير الحديقة ورفع كفاءتها، والاستفادة من المقترحات المتاحة لزيادة مواردها ولتكون وجهة ترفيهية لأهالي بني سويف.

وأضافت أن هناك مقترحات لتطوير الحديقة  بداية من المخطط العام وبوابات الدخول والتعقيم ومسارات الحركة والمقاعد ووحدات الإضاءة، ومناطق الألعاب، والكافيتريات والخدمات الثابتة والمتنقلة ودورات المياه، وأقفاص ومناطق عرض الحيوانات مثل (بحيرة البجع _ بيت السباع _ بيت الزواحف _ القرود _ الطيور _ الكباش _ النعام _ بحيرة فرس النهر _ وغيرها).

من جانبه قال اللواء محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، أن هناك خطة لتطوير شامل لحدائق الحيوان تحت اشراف رئيس مجلس الوزراء، وبتوجيهات من رئيس الجمهورية، وتم البدء بحديقة الحيوان في الجيزة باعتبارها الحديقة الأم. 

وأضاف رجائى، أنه يوجد خطة لتطوير حديقة بنى سويف، حيث سيتم انشاء بها محاور ترفيهية ومنطقة ملاعب وكافتيريات على أعلى مستوى، بالإضافة الى إمداد الحديقة بحيوانات مختلفة واستخدام أسلوب عرض مختلف، واستغلال المساحات الكبيرة بها في ذلك الأسلوب المختلف. 

وتابع: نستعين بخبرات أجنبية في خطة التطوير، ونعمل وفقا لمعايير جديدة في عرض الحيوانات داخل أماكن مفتوحة، حتى يتمكنوا من ممارسة سلوكياتهم الحقيقية. 

وأضاف رجائى: "تم اعداد الرسومات بالفعل وسيتم التنسيق مع الجهات المختصة قريبا، والطرح على القطاع الخاص للبدء في تنفيذ خطة التطوير   

وردا على تساؤل حول المدة الزمنية المطلوبة، توقع رجائى ان يتم البدء في التنفيذ خلال فترة أربع شهور.

من جانبه أشاد ممثل محافظة بنى سويف، بالاقتراح المقدم من النائبة فاطمة سليم، معلنا انضمام المحافظة في ذلك الاقتراح  لما يمثله من أهمية كبيرة للمحافظة. 

وأعلنت لجنة الاقتراحات بمجلس النواب، في نهاية المناقشة، موافقتها على الاقتراح المقدم من النائبة فاطمة سليم.

حديقة حيوان بني سويف وزارة الزراعة مجلس النواب محاور ترفيهية مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التراجع مستمر.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 29 مارس 2022

مرتضى منصور: الحكم بتغريم كهربا 2 مليون دولار انتصار لقيم ومبادىء الزمالك

اغتصبوها في الزراعات وصوروها عارية.. حكاية جريمة الشياطين الثلاثة في الغربية

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

طقس اليوم| الحرارة تواصل ارتفاعها.. والقاهرة تكسر حاجز الـ 30 درجة

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

البرلمان يوافق على تعجيل موعد صرف استحقاق العلاوات الدورية والمعاشات مبدئيا

التعليم تنفي رفع الغياب في المدارس خلال شهر رمضان

ترشيحاتنا

روسيا تستدعي قوات الاحتياط سرا .. وتجند المدانين الشيشان للقتال في أوكرانيا

نصائح للحفاظ على صحة القلب مع تقدم العمر

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية بمناسبة يوم اليتيم

موسكو تتعهد بالرد على طرد دول أوروبا الدبلوماسيين الروس

ارتفاع مفاجئ.. زيادة من 6 لـ 10 جنيهات في أسعار الذهب اليوم

الأزهر يعلن جداول امتحانات الدور الأول لـ "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي الحالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعدادات لتشغيله في 2024.. الواي فاي عالي السرعة في طريقه للقمر والمريخ

أضخم كمامة في العالم تحطم الرقم القياسي بـ تايوان

البروكلي والكرنب.. سلاح جديد للقضاء على كورونا والوقاية منه

بايدن في ورطة.. الرئيس الأمريكي يغش الإجابات حول الحرب من ورقة

فيديو

سيمون تطرح "أغنية" ملكة في حب الأم.. فيديو

أحمد زعيم يطرح أغنية "حب الله" بمناسبة شهر رمضان.. فيديو

بعدما ضربه بالقلم.. هل يتعرض ويل سميث لعقوبة.. فيديو جراف

توقعات مباراة مصر والسنغال اليوم .. 3 فرص للتأهل|فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

اﻟﻤﺰﻳﺪ