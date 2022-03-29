بـ مليون كرتونة.. حياة كريمة تجول محافظات الجمهورية لدعم الطبقات الأكثر احتياجا

تسعى دائما المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالأماكن الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

وبدخول شهر رمضان الكريم، تنطلق "حياة كريمة" تحت شعار "حياة كريمة ايد بتبني وايد بتساعد"، لتوزيع مليون كرتونة في رمضان.

وخلال الشهر الجاري، استكملت المبادرة قوافلها من خلال إطلاق قوافل (وصل الخير) للمساعدات الغذائية بجميع المحافظات، ضمن حملة "المليون كرتونة"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي للتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجاً بالتزامن مع قرب شهر رمضان.

وسبق وقال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية عبر مصادر إعلامية، إنه تم إصدار فتوى مع بداية عمل مشروع حياة كريمة، تنص على أنه يجوز دفع الزكاة المفروضة لهذا المشروع لأن به مصارف الزكاة على أوسع أبوابها وهو في عمق مصارف الإنسان ويجوز التبرع بالمال خلال شهر رمضان لحياة كريمة.

حملة المليون كرتونة

وفي هذا الصدد، قالت غادة عاطف، مسؤول الإعلام في مبادرة حياة كريمة، إن مؤسسة حياة كريمة أطلقت قوافل "وصل الخير" ضمن حملة المليون كرتونة للمساعدات الغذائية بجميع محافظات الجمهورية، وأضافت: "الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجاً وبالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك".

وأضافت "عاطف" خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن فرق الرصد الميداني والمتطوعين بمؤسسة حياة كريمة في كافة محافظات الجمهورية بدأت بتحميل الشاحنات استعداداً لتخزينها ثم توزيعها على المستحقين في كل محافظات الجمهورية إلى مراحل ضمن حملة المليون كرتونة. يأتي ذلك إيمانًا من مؤسسة حياة كريمة بدورها المجتمعى تجاه المواطنين الأكثر احتياجاً فى مختلف محافظات الجمهورية.

توفير سبل الحياة الكريمة

وأشارت إلى أن حياة كريمة بدأت بالشراكة مع الجهات المعنية في توفير كافة سبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين، وذلك تم بعد التنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لضمان عدم تكرار التوزيع بذات القرى وتوحيدًا للجهود وضمان وصول المساعدات للمستحقين بشكل عادل.

واختتمت: "وصلت قوافل "وصل الخير" إلى العديد من محافظات الجمهورية، وهي بني سويف وسوهاج والمنيا والجيزة والمنوفية، ونستعد لتوزيع صناديق المواد الغذائية على أهالينا خلال أيام".

ولضمان نجاح المشروع، يتم التنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لضمان عدم تكرار التوزيع بذات القرى وتوحيدًا للجهود وضمان وصول المساعدات للمستحقين بشكل عادل.

محتويات كرتونة رمضان

وتزن الكرتونة التي يتم توزيعها على المواطنين 11.5 كيلو جرام، وتحتوي على مكرونة، صلصة، زيت، سمنة، رز، فول، بلح.

ووصل عدد المتطوعين على الأرض وصل إلى 36 ألف شخص بعدما كانوا في البداية أقل من ألف متطوع.

ووصلت المبادرة إلى أقصى شمال محافظة الجيزة اليوم، وتستهدف توزيع حوالي مليون كرتونة مواد غذائية قبل شهر رمضان، ونصيب المحافظة من هذه الكراتين هو 100 ألف كرتونة.

وخلال هذا العام، تم توسيع قاعدة المستفيدين والوصول لأكبر فئة مستهدفة من المواطنين، وذلك من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي، والذي يضم أكثر من 24 جمعية خيرية.

واستقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الإثنين الماضي، قوافل "وصل الخير" ضمن حملة "المليون كرتونة" التي تنفذها مؤسسة حياة كريمة بمختلف محافظات الجمهورية ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتزامن مع حلول شهر رمضان المعظم.

وتقدم حينها- محافظ الإسكندرية باسمه وباسم مواطني الإسكندرية بجزيل الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إطلاقه مبادرة حياة كريمة التي تهدف إلى دعم ورعاية أهالينا البسطاء من الأسر الأولى بالرعاية لمد مظلة الحماية الاجتماعية إليهم في جميع محافظات الجمهورية.