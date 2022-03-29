جونسون: اتفاق غربي على خفض الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية

لن نتراجع حتى انتهاء الحرب..

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إن قادة الغرب اتفقوا على العمل على تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية، فضلا عن عدم التراجع حتى تنتهي الحرب في أوكرانيا.

أوضح جونسون، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" أنه ناقش مع الرئيسين الأمريكي جو بايدن، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ونظيره الإيطالي ماريو دراجي، الحاجة المستمرة إلى دعم أوكرانيا، وعدم التراجع حتى ينتهي العدوان الروسي على أوكرانيا.

وحسب شبكة "العربية"، أكد قادة الدول الخمسة، أنهم سيواصلون الضغط على روسيا حتى توقف هجومها على أوكرانيا.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إن اتفاق وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا لن يكون كافيا لرفع العقوبات ضد موسكو.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، ذكر المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أن الانسحاب الكامل سيكون بداية جيدة، لكن وقف إطلاق النار ليس سوى الخطوة الأولى نحو ذلك.

وأوضح للصحفيين أن رئيس الوزراء البريطاني قال في اجتماع وزاري، إن وقف إطلاق النار وحده لن يكون سببًا لرفع العقوبات البريطانية عن روسيا.

وأضاف أنه يجب زيادة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خلال المزيد من الإجراءات الاقتصادية وتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا لضمان تغيير روسيا مسارها بالكامل.