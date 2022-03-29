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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شغب الجماهير.. إصابة مراسل أخبار اليوم خلال مباراة مصر والسنغال

صدى البلد

تعرض الناقد الرياضى إبرهيم مدكور مراسل بوابة أخبار اليوم الالكترونية للإصابة في رأسه بسبب أعمال الشغب التى افتعلتها جماهير السنغال في مباراة مصر والسنغال المقامة  في العاصمة السنغالية.

وتعرض مدكور للإصابة في رأسه وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، اثناء تغطية أحداث مباراة مصر والسنغال في المباراة المقامة في العاصمة السنغالية داكار فى تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم ، بشكوى رسمية ضد نظيره السنغالي لدى مراقب المباراة ومسئول الأمن والاتحاد الافريقي  لكرة القدم "كاف" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ،قبل إنطلاق مباراة الفريقين التي تأتي في إياب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتعرض المنتخب المصري للعنصرية بعد ظهور لافتات مسيئة في مدرجات ملعب المباراة للاعبين وتحديدا محمد صلاح قائد الفريق ، كما قامت الجماهير بإرهاب اللاعبين من خلال القاء الزجاجات والحجارة عليهم  أثناء عملية الاحماء، فضلا عن تعرض حافلات البعثة المصرية للإعتداء مما تسبب في تهشم زجاجها وتعرض البعض لإصابات وجروح، وهو ما تم توثيقه بصور وفيديوهات تم ارفاقها مع الشكوي.

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