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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شاهد | نشاط الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

اذاعت قناة "النيل للأخبار"، تقريرًا مصورا، يرصد نشاطات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير خارجية دولة قطر، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى جانب علي بن أحمد الكوري وزير المالية القطري، وعبد الله الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة القطري، والسفير سالم بن مبارك آل شافي، سفير دولة قطر بالقاهرة.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك السفير عبد المطلب إدريس، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية.

 

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، تيتي أنطونيو، وزير خارجية جمهورية أنجولا، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، إلى جانب السيدة أنا باولا وزير الشباب والرياضة الأنجولية، والسفير نيلسون مانويل السفير الأنجولي بالقاهرة.

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