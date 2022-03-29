تركي آل الشيخ: هاردلك للمنتخب المصري.. تأهل الأفضل في المباراتين

علق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه علي خسارة منتخب مصر من السنغال وخطف أسود التيرانجا بطاقة التأهل على حساب الفراعنة بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-1 في إياب الدور النهائي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم في قطر 2022.

وكتب ال الشيخ عبر حسابه علي تويتر "‏‏مبروك لمنتخب السنغال وهاردلك للمنتخب المصري الشقيق … تأهل الأفضل في المباراتين"



وفاز منتخب مصر على نظيره السنغالي بهدف نظيف في مباراة الذهاب على ملعب استاد القاهرة يوم الجمعة الماضية.

وسجل لمنتخب مصر السولية الركلة الثالثة لمصر، بينما أضاع محمد صلاح أول ركلة للمنتخب وأضاع زيزو ركلة الجزاء الثانية وأضاع مصطفي محمد الركلة الرابعة لمصر.

وأضاع كوليبالي ضربة الجزاء الأولى لمنتخب السنغال و تصدي الشناوي ببراعة للركلة الثانية التي سددها سيس بينما سجل اسماعيلا سار الركلة الثالثة وسجل ساديو ماني اخر ركلة جزاء.