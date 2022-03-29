شوبير بعد خسارة مصر من السنغال: ملناش نصيب

علق الإعلامي أحمد شوبير، على خسارة منتخب مصر من السنغال وخطف أسود التيرانجا بطاقة التأهل على حساب الفراعنة بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-1 في إياب الدور النهائي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم في قطر 2022.

وكتب شوبير عبر حسابه علي تويتر: "‏‏‏ملناش نصيب الحمد لله علي كل شئ".



خطف منتخب السنغال بطاقة التأهل على حساب منتخب مصر بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-1 في إياب الدور النهائي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم في قطر 2022.

وسجل لمنتخب مصر السولية الركلة الثالثة لمصر، بينما أضاع محمد صلاح أول ركلة للمنتخب وأضاع زيزو ركلة الجزاء الثانية وأضاع مصطفي محمد الركلة الرابعة لمصر.

وأضاع كوليبالي ضربة الجزاء الأولى لمنتخب السنغال و تصدي الشناوي ببراعة للركلة الثانية التي سددها سيس بينما سجل اسماعيلا سار الركلة الثالثة وسجل ساديو ماني اخر ركلة جزاء.