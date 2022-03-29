تلحق بالبرتغال.. بولندا تتأهل إلى كأس العالم بثنائية في شباك السويد

تأهل منتخب بولندا لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بفوزه على السويد بهدفين دون مقابل، في نهائي الملحق الأوروبي.

روبرت ليفاندوفسكي كان البادئ بالتسجيل لمنتخب بولندا في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.

وسجل بيوتار زيلينسكي الهدف الثاني لمنتخب بولندا في الدقيقة 72 مستغلًا خطأ فادحا من دفاع المنتخب السويدي، ليؤمن تأهل بلاده للمونديال.

وحجز المنتخب البولندي مقعدًا في بطولة كأس العالم للمرة التاسعة في تاريخه والثانية تواليًا.

وكان منتخب البرتغال تأهل لكأس العالم بفوزه على مقدونيا الشمالية بثنائية في ملحق المونديال.