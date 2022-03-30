سليمان: "جمهور السنغال شرس.. وإيطاليا طلعت من تصفيات كأس العالم مرتين".. فيديو

عبّر طارق سليمان، مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي السابق، عن حزنه بسبب هزيمة منتخب مصر أمام السنغال في مباراة العودة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، بالعاصمة داكار، لافتًا إلى أن هذه هي كرة القدم، ومنتخب السنغال فريق قوي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الشناوي أحد نجوم المباراة «المباراة صعبة قوي، والجمهور شرس واشتغل بالليزر مع الشناوي»، مؤكدًا أن متابعة اللقاء من خلال التلفزيون يختلف كليًا عن متابعته في الملعب.

وأضاف أن الليزر لا يؤثر بشكل كبير على اللاعب طالما كان تركيزه منصبًا على الكرة؛ إلا أن هذه الأمور تتسبب في توترات لدى اللاعبين «والليزر لا يؤثر على اللاعب بشكل كبير، والشناوي صد ضربة جزاء والتانية كانت على الخط».

وأوضح أنه لدينا هيكلاً كبيرًا في المنتخب، ونحتاج للاستقرار استعدادًا للبطولة الإفريقية المقبلة؛ وبالتالي لابد أن يتم التجهيز على مشروع لفترة كبيرة من ناحية الجهاز الفني؛ فقائد فريق السنغال يدرب الفريق منذ 4 سنوات.

ولفت إلى أن ضربات الترجيح لا يمكن أن يُلام عليها أحد (لاعبين أو مدرب فني)، مشيرًا إلى أن اللاعبين قدموا ما عليهم من أداء في هذه المباراة «وكأس العالم مش كل سنة، ومش عاوزين نزعل ونفكر في اللي جاي؛ وإيطاليا للمرة التانيه على التوالي مبتوصلش».