عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منصة للتعاون بين الشركاء الاقتصاديين

المغرب يقترح تشكيل منتدى اقتصادي لتجمع دول الساحل والصحراء

المغرب
المغرب

أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الثلاثاء اقتراح بلاده إنشاء منتدى اقتصادي لبلدان (تجمع دول الساحل والصحراء)، واستضافة النسخة الأولى من المنتدى.

وأوضح بوريطة، خلال الاجتماع التحضيري للدورة العادية الـ21 للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، أن اقتراح بلاده بإنشاء منتدى اقتصادي لبلدان تجمع دول الساحل والصحراء، يهدف إلى استكمال هندسة المنظمة في مجال التنمية، ويكون بمثابة منصة للتبادل والتعاون بين الشركاء الاقتصاديين.
وأشار إلى أن تجمع دول الساحل والصحراء يعد صورة مصغرة حقيقية لإفريقيا في ثرائها وتنوعها وتحدياتها، منبهاً إلى أن إفريقيا لديها إمكانات كبيرة لفرض نفسها باعتبارها منطقة متطورة ومتكاملة ومنتجة للقيمة المضافة، وقادرة على رفع التحديات الاجتماعية والاقتصادية لأعضائها.
وأوضح أنه على الرغم من إمكاناته، فإن تجمع دول الساحل والصحراء لم يصل إلى السرعة المطلوبة للانطلاق، وليكون حافزا للاستقرار والازدهار المشترك الذي تتطلع إليه.
وأكد بوريطة مواصلة بلاده العمل على بناء منطقة الساحل والصحراء، من خلال الحفاظ على العلاقات الأخوية مع جميع الدول الأعضاء، قائمة على التعاون والتضامن واحترام سيادتها ووحدتها الترابية.
واقترح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أيضا إنشاء مجموعة تنسيق لدول الساحل والصحراء الأعضاء في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن هذه الآلية ستكون مفيدة جدا لتنسيق التتبع والدفاع على الأولويات الرئيسية للتجمع فيما يتعلق بالسلام و الأمن.

التعاون الأفريقي ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي دول الساحل والصحراء تجمع دول الساحل والصحراء منتدى اقتصادي تجمع دول الساحل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر مباراة مصر والسنغال (0 - 1) اليوم 29 / 3 / 2022

بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث أتوبيس السويس لـ 23 مصابًا و3 قتلى

التراجع مستمر.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 29 مارس 2022

اغتصبوها في الزراعات وصوروها عارية.. حكاية جريمة الشياطين الثلاثة في الغربية

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

ميدو: ما حدث من مصطفى غربال فضيحة

طقس اليوم| الحرارة تواصل ارتفاعها.. والقاهرة تكسر حاجز الـ 30 درجة

للمرة الرابعة في تاريخه.. منتخب غانا يتأهل لكأس العالم بالتعادل مع نيجيريا

ترشيحاتنا

هذا العنف غير مقبول.. أمريكا تدين حادث إطلاق نار شرق تل أبيب

بعد ضبط 20 طن دقيق.. محافظ قنا: لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية

خطر.. كويكب ضخم في طريقه لـ الأرض الجمعة

شاهد .. اعتداء جماهير السنغال على محمد صلاح أثناء خروجه من الملعب

بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث أتوبيس السويس لـ 23 مصابًا و3 قتلى

سامي إمام يشرح طريقة تسجيل الشقق السكنية على التطبيق الإلكتروني للشهر العقاري|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد الصيام الصحية في شهر رمضان

بابلو ممثل الدراما الشعبية.. كل ما تريد معرفته عن المسلسل وقنوات عرضه

ويل سميث.. مشوار فني كبير عكر صفوه الأزمات العائلية وأسلوب حياة زوجته جادا بينكيت

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية بمناسبة يوم اليتيم

فيديو

هل يستمر محمد الشناوي ومحمود وحيد في الأهلي؟.. فيديوجراف

التسجيل إلكتروني.. وزارة العدل تعلن عن تعديل قانون الشهر العقاري

بابلو ممثل الدراما الشعبية.. كل ما تريد معرفته عن المسلسل وقنوات عرضه

مصر والسنغال.. خروج عمر جابر للإصابة ونزول إمام عاشور .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

اﻟﻤﺰﻳﺪ