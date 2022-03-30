رئيس مصلحة الشهر العقاري: عصر تسلسل الملكية انقضى والبحث عن البائع إنتهى

قال الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري ؛ إن التعديلات التي تمت على أحكام القانون 114 لسنة 46 كان أمامنا المشكلات التي تواجه المواطنين والتي أدت على عزوف المواطنين عن التسجيل بالشهر العقاري ؛ مضيفا أن القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس السيسي تبنى مشروع تطوير الشهر العقاري وإزالة الغموض في بعض حالاته.

أضاف ياقوت في مداخلة هاتفية على قناة الحياة في برنامج" الحياة اليوم " ؛ أن المستشار عمر مروان هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق واعتباره المسؤول الأول عن الملكية العقارية في جمهورية مصر العربية .

أوضح رئيس مصلحة الشهر العقاري ؛ أن قانون 114 لسنة 46 والذي ولد سنة 46 يصل لمرحلة النضج والشباب ؛ ووزير العدل وضع نماذج لكل حالة على حدة ؛ وهذا النموزج تم وضع المستندات الواجب إحضارها والرسوم الواجب سدادها ؛ على أساس أن المواطن يذهب للشهر العقاري مرتين ؛ مرة عند تسليم الأوراق وأخرى عند التوقيع .

أشار رئيس مصلحة الشهر العقاري، إلى أن عصر تسلسل الملكية إنتهى والبحث عن البائع إنتهى و عصر مطالبة المشتري بأكثر من حيازة مستقرة لمدة 5 سنوات بنية التملك انتهى ؛ فالقانون يتعامل مع المواطن على أساس الحيازة ولا ننظر إلى الحلقات العرفية ؛ ولا ننظر إلى تسجيل الوحدة أم لا ؛ والطريق الجديد هو نقل الملكية على أساس الحيازة .

نوه ياقوت إلى أن التقديم للتسجيل إلكتروني عن طريق بوابة مصر الرقمية ؛ من خلال موقع وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري ؛ وتقدم الأوراق أون لاين ويأتي لمقر الشهر العقاري مرة واحدة ؛ وشرط قبول المستندات ان تكون طبقا لنموزج وزارة العدل سواء إلكتروني أو يدوي ؛ ويصل المواطن رسالة نصية تفيد بقبول المستندات وحضوره التوقيع .

توفير مراكز تكنولوجية

تابع ياقوت أن تكدس المواطنين غالبا مايكون في فرع التوثيق لأنها وقتية ؛ أما إجراءات الشهر فالمدة تصل ل 37 يوم ليتم نقل الملكية العقارية ؛ و تم توفير مراكز تكنولوجية ؛ وفروع توثيق تعمل بنظام الشباك لواحد .