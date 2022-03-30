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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تيسيرات غير مسبوقة.. مصلحة الشهر العقاري تناشد المواطنين: تسجيل الوحدات من مصلحتك|فيديو

مصلحة الشهر العقاري
مصلحة الشهر العقاري

قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن قانون الشهر العقاري 114 تم إصداره عام 46، وتم اكتماله عام 2022، وأصبح القانون الآن قادرًا على إزالة جميع العقبات والمشكلات التي كانت تقابل جميع المواطنين أثناء التسجيل.   
وأضاف جمال ياقوت في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يامصر"، المُذاع على فضائية "الأولى"، أن الوزارة  قامت بحصر جميع الحالات الممكنة التي قد تنطبق على المواطن، والتي كان عددها 16 نموذجًا، منوهاً أن كل مواطن يحصل على نموذج. 
وتابع رئيس مصلحة الشهر العقاري، أنه وفقاً لتعديلات القانون، فإن المواطن يستطيع أن يقدم المستندات والرسوم المطلوبة منه، منوهاً أن كل حالة لها مستندات خاصة ورسوم مستقلة، أي تختلف عن حالة المواطن الآخر.
ونوّه جمال ياقوت أن المواطن سيتوجه للشهر العقاري مرتين فقط، موضحاً أن المرة الأولى يقوم فيها المواطن بتقديم المستندات والرسوم المطلوبة منه، والمرة الثانية للتوقيع على العقد النهائي، مشيراً إلى أن هناك تيسيرات غير مسبوقة لإجراءات التسجيل.
وأشار رئيس مصلحة الشهر العقاري، إلى أنه تم وضع نموذجين للأحكام، النموذج الأول يتعلق بأحكام الصحة والنفاذ وتثبيت الملكية العقارية، والنموذج الثاني يتعلق بأحكام منتهية الصلح.
وأكد جمال ياقوت أن الغرض من قانون الشهر العقاري هو تحويل كافة العقارات من غير مُسجلة إلى عقارات مُسجلة، أي أن جميع العقارات في جمهورية مصر العربية تخضع لهذا التعديل، حيث تم وضع نموذج مُيسر لكل حالة بغرض نقل الملكية.   
وأردف رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن هذه النماذج وُضعت خصيصاً لنقل ملكية جميع العقارات في جمهورية مصر العربية، بطريقة سهلة ومُيسرة،  وخلال 37 يومًا كحد أقصى للتسجيل.
وناشد جمال ياقوت المواطنين بضرورة التسجيل في الشهر العقاري، قائلاً: "التسجيل من مصلحتك .. لأن التسجيل وأخذ ضماناتك أفضل بكثير من عدم تسجيل وحداتك العقارية".

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