عاجل
فوضي الباعة الجائلين يزعج سكان منطقة المنشية بالإسكندرية هل تنتهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا قريبا؟.. تفاؤل حذر بعد جولة المفاوضات في إسطنبول.. الطرفان يبديان استعدادا لتقديم تنازلات.. والحياد مقابل ضمانات الأمن أبرز شروط كييف محافظ أسيوط يوجه بتكثيف الحملات على الأسواق للتأكد من توافر السلع وضبط الأسعار برلماني بحريني يثمن توجيهات ولي العهد بعمل الموظفين أون لاين في رمضان محافظ المنيا يستقبل السفير البريطاني لدعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون ممارسة العمل الأهلي

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفى جبالى - رئيس مجلس النواب

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظر تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع القانون المقدم من النائب طلعت عبد القوي وستين نائبًا آخرون أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.

من جهته، استعرض الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، تقرير اللجنة.

وقال إنه مع صدور القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، تم منح جميع الكيانات التي تخضع له مهلة لتوفيق أوضاعها على ما تضمنه من أحكام جديدة، وحدد لذلك مدة عام تبدأ من تاريخ بدء العمل بلائحته التنفيذية، وحيث إن اللائحة التنفيذية صدرت بتاريخ 11 من يناير سنة 2021، وبدأ العمل بها في اليوم التالي للنشر مما يستتبع أن تنتهي مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 سالف الذكر في تاريخ 11 يناير 2022.

وأضاف: “لكن الواقع العملي أسفر عن عدم تمكن العديد من الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي من توفيق أوضاعها بسبب تفشي جائحة كورونا، مما شكل حائلا دون قيام العديد من تلك الكيانات من عقد الجمعية العمومية غير العادية التي استلزمتها المادة (7) من اللائحة التنفيذية كشرط لازم لتوفيق الأوضاع والموافقة على لائحة النظام الأساسي المعدلة، فأصبحت مهددة بالحل بحكم قضائي”.

وأكد أنه حرصا على منح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلي للتمتع بجميع ما تضمنه القانون رقم 149 لسنة 2019  من مزايا وتسهيلات، ارتأت الحكومة التقدم بمشروع القانون المعروض، تحقيقًا للمرونة والمواءمة اللازمتين في هذا الخصوص، ودفعاً لاحتمال استمرار الظروف الداعية للتعديل التي قد توجب تدخل تشريعي آخر.

ويهدف مشروع القانون إلى منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع، لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلي للتمتع بجميع ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.

مجلس النواب الحكومة قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي جائحة كورونا مجال العمل الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس اتحاد الكرة: نتوقع عقوبة مالية على السنغال ولن تعاد المباراة

التراجع مستمر.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 29 مارس 2022

تراجع وتحذير.. سعر الذهب في مصر للبيع والشراء اليوم 30 مارس 2022

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 30-3-2022

بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث أتوبيس السويس لـ 23 مصابًا و3 قتلى

هاني الناظر يطالب اتحاد الكرة بتقديم شكوى عاجلة لإعادة مباراة مصر والسنغال

ليفربول بعد تأهل السنغال: تهانينا لـ ماني وحظ أوفر لـ محمد صلاح

الأرصاد : موجة حرارة ذروتها السبت وزيادة فترات سطوع الشمس

ترشيحاتنا

Eletre الكهربائية بقوة 600 حصان.. انطلاقة ثورية جديدة لـ "لوتس".. صور

البورصة تعلن مواعيد التداول خلال شهر رمضان

بعد تعجيل صرفها.. هل يجوز الجمع بين زيادة العلاوة والمعاش؟

رئيس الوزراء: الدولة تشجع الاستثمارات الخارجية في مختلف القطاعات

لصرف إعانات مالية.. الحكومة تنفي وجود صفحات على فيسبوك لتسجيل بيانات المواطنين

تيسيرات غير مسبوقة.. مصلحة الشهر العقاري تناشد المواطنين: تسجيل الوحدات من مصلحتك|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنطقة الغربية العسكرية تستقبل وفدين من ذوى الهمم والأطفال الأيتام

أبطال فيلم Fantastic Beasts 3 يحتفلون بالعرض الخاص في لندن.. صور

فوائد الصيام الصحية في شهر رمضان

بابلو ممثل الدراما الشعبية.. كل ما تريد معرفته عن المسلسل وقنوات عرضه

فيديو

نصب واحتيال.. ماذا تقدم فيفي عبده وشيرين رضا في رمضان 2022

منطقة أعراض .. ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشخص آخر

هل يستمر محمد الشناوي ومحمود وحيد في الأهلي؟.. فيديوجراف

التسجيل إلكتروني.. وزارة العدل تعلن عن تعديل قانون الشهر العقاري

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ