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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 30-3-2022

صدى البلد

تراجعت أسعار الخضراوات اليوم، الأربعاء، فيما ارتفعت أسعار الفاكهة وفقا لآخر تحديث صادر عن الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة:

تراجع أسعار الطماطم اليوم

سجل سعر الطماطم 7.5 جنيه للكيلو في الجملة، والبطاطس إلى 4.5 جنيه للكيلو، والبصل إلى 1.75 جنيه، وبلغ سعر الكوسة 7 جنيهات للكيلو، والجزر بدون عروش 3.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 20 جنيها للكيلو كأعلى سعر.

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أسعار الخضراوات اليوم

ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 9 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 7 جنيهات للكيلو الواحد، والأبيض بـ 13 جنيها، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 13 جنيها، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 15 جنيها، والألوان بـ20 جنيها للكيلو الواحد، إضافة إلى الملوخية بـ 10 جنيهات.

وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 8.5 جنيه، والخيار البلدي 4.5 جنيه، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها إلى 9 جنيهات.

ووصل سعر القلقاس إلى 6 جنيهات، والثوم بـ 5.5 جنيه، واللفت بـ2.5 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، فيما وصل سعر الفول الأخضر إلى 6 جنيهات.

ووصل سعر ورق العنب البناتي إلى 30 جنيها في الكيلو، وورق العنب البلدي بـ 25 جنيها للكيلو، وخرشوف "5 وحدات" بـ 15 جنيها.

 

ارتفاع أسعار الفاكهة اليوم، الأربعاء

وصل سعر البرتقال البلدي إلى 6 جنيهات، والبرتقال أبو سرة إلى 6.5 جنيه، واليوسفي إلى 6.5 جنيه، والجريب فروت إلى 6 جنيهات، والليمون البلدي بـ 12 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها، والعنب المستورد الأسود 30 جنيها للكيلو، ووصل سعر البلح السيوي إلى 25 جنيها للكيلو، وبلح ثلاجة إلى 9 جنيهات.

كما وصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 25 جنيها، والجوافة إلى 10 جنيهات للكيلو، والكانتلوب يسجل 8 جنيهات، والعنب المستورد الأسود بـ 30 جنيها للكيلو.

وسجلت الفراولة 9 جنيهات للكيلو، كما وصل سعر الخوخ البلدي العريشي إلى 15 جنيها للكيلو، بينما سجل البرقوق المستورد 22 جنيها للكيلو، والكمثرى المستوردة وصلت إلى 25 جنيها للكيلو، والنبق بـ15 جنيها، ووصل الأناناس إلى 35 جنيها للكيلو.

اسعار الخضروات اسعار الفاكهة سوق العبور ارتفعت أسعار الفاكهة

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