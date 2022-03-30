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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إقبال محدود.. 50 صورة لسير انتخابات التجديد النصفي بنقابة الأطباء البيطريين

انتخابات نقابة الأطباء
انتخابات نقابة الأطباء البيطريين

يستمر الأطباء البيطريين بالتوافد على نقابتهم العامة بالقاهرة، للإدلاء باصواتهم في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، وذلك وسط إقبال محدود.

وكانت قد انطلقت الانتخابات في الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، حيث أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ومجلس نقابة قنا الفرعية لعام 2022، فتح باب  التصويت بالانتخابات، ومن المقرر أن تستمر حتى السادسة مساء.

وفي هذا الصدد، يستعرض "صدى البلد"، بعض اللقطات من انتخابات نقابة الأطباء البيطريين. 

انتخابات نقابة الأطباء البيطريين

انتخابات نقابة الأطباء البيطريين
انتخابات نقابة الأطباء البيطريين
انتخابات نقابة الأطباء البيطريين
انتخابات نقابة الأطباء البيطريين
انتخابات نقابة الأطباء البيطريين
انتخابات نقابة الأطباء البيطريين
انتخابات نقابة الأطباء البيطريين
انتخابات نقابة الأطباء البيطريين
انتخابات نقابة الأطباء البيطريين
انتخابات نقابة الأطباء البيطريين
انتخابات نقابة الأطباء البيطريين
انتخابات نقابة الأطباء البيطريين
انتخابات نقابة الأطباء البيطريين
انتخابات نقابة الأطباء البيطريين
انتخابات نقابة الأطباء البيطريين
انتخابات نقابة الأطباء البيطريين
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انتخابات الأطباء البيطريين

وبحسب النقابة العامة للأطباء البيطريين، تُجرى عمليات الاقتراع في 40 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، ولجنة عامة واحدة بمقر النقابة العامة بالقاهرة، تحت إشراف ومشاركة 40 مستشارا من النيابة الإدارية باللجان الفرعية بالمحافظات، و5 مستشارين باللجنة العامة، بالإضافة إلى 45 موظفا من النيابة الإدارية لمعاونة المستشارين.

وأكدت لجنة الإشراف على الانتخابات ضرورة الالتزام بالآتي:

  • عدم وجود دعاية انتخابية بكافة أشكالها داخل مقار الاقتراع.
  • ارتداء الكمامة وتطبيق الاجراءات الاحترازية.

وأشارت اللجنة إلى أنه:

  • يُسمح للمرشحين بالمرور على اللجان الفرعية ومتابعة عملية الفرز.
  • للمرشح أن ينيب عنه فى كل أو بعض تلك الإجراءات مندوبا عنه من المُقيدين بكشوف الناخبين بالمحافظة، بموجب تفويض معتمد من اللجنة العليا.
  • يقتصر دور المندوب فقط على الرقابة والمتابعة دون التدخل فى سير العملية الانتخابية.
  • ضرورة سداد الأطباء البيطريين لاشتراكات النقابة حتى نهاية العام 2021، للمشاركة بالتصويت.
  • ويُسمح للعضو غير المسدد للاشتراكات بالتصويت بموجب تقديم إيصال سداد من خلال خدمة "فوري" مبين به بيانات سداد الاشتراك.
  • إتاحة رابط يُمكن أعضاء الجمعية العمومية من الاستعلام عن قيمة المبالغ المالية المُستحقة من خلال: https://whitex-eg.com/index.php.

المرشحون في الانتخابات

وأوضحت اللجنة، أن الانتخابات سيتم إجراؤها لاختيار:

  • 3 أعضاء فوق 15 عامًا من إجمالى 25 مرشحًا.
  • 3 أعضاء تحت 15 عامًا من إجمالى 17 مرشحًا.
  • يتنافس 4 مرشحين على مقعد منطقة القاهرة والجيزة.
  • مرشح واحد على مقعد منطقة غرب الدلتا أكثر من 15 عامًا.
  • 3 مرشحين بـ منطقة شرق الدلتا أكثر من 15 عامًا.
  • 7 مرشحين بـ وسط الدلتا أكثر من 15 عامًا.
  • مرشح واحد بـ منطقة شمال الوجه القبلي أقل من 15 عامًا.
  • ومرشحان بـ منطقة جنوب الوجه القبلي أكثر من 15 عامًا.

وأعلنت اللجنة  فوز مرشحين بالتزكية لعدم ترشح أطباء بيطريين على مقاعدهما، وهما: الدكتور أحمد عنتر حسن رضا الله بمنصب عضو مجلس النقابة العامة عن قطاع شمال الوجه القبلي تحت 15 عامًا، والدكتور ناجي علي عبد الله سلام بمنصب عضو مجلس النقابة العامة عن قطاع غرب الدلتا فوق 15 عامًا.

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