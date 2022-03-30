إقبال محدود.. 50 صورة لسير انتخابات التجديد النصفي بنقابة الأطباء البيطريين

يستمر الأطباء البيطريين بالتوافد على نقابتهم العامة بالقاهرة، للإدلاء باصواتهم في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، وذلك وسط إقبال محدود.

وكانت قد انطلقت الانتخابات في الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، حيث أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ومجلس نقابة قنا الفرعية لعام 2022، فتح باب التصويت بالانتخابات، ومن المقرر أن تستمر حتى السادسة مساء.

وفي هذا الصدد، يستعرض "صدى البلد"، بعض اللقطات من انتخابات نقابة الأطباء البيطريين.

انتخابات نقابة الأطباء البيطريين انتخابات نقابة الأطباء البيطريين انتخابات نقابة الأطباء البيطريين انتخابات نقابة الأطباء البيطريين انتخابات نقابة الأطباء البيطريين انتخابات نقابة الأطباء البيطريين انتخابات نقابة الأطباء البيطريين انتخابات نقابة الأطباء البيطريين انتخابات نقابة الأطباء البيطريين 6bea5fa2-732f-43ee-9ab5-2d54d883c65f 7a865026-a990-4029-81b9-f49815c735fa 7aaaf53d-b95a-4e68-9062-139298e899e0 7b81c5c2-8b6d-4a68-ac44-a658eae5dfbd 7d0bcc79-2184-449c-8c5d-c5ec3bec4518 7db3e8c1-404a-4105-ae31-37ae906b08fa 9c94bbe8-d1c8-4674-aad2-63cede93872b 9fd3885f-bd35-427d-abf6-9ba008196c16 39ff21d3-18c2-4ad2-94ed-1394550bea7f 43f615b1-4d72-4c0b-b898-c83ad01e8200 68bb7dd5-3085-4398-9fc9-563db12e07fd 84fb1711-43bb-4fdd-89ad-e5595a240bfd 638ce913-fcad-4b68-86da-a07b7492b3a6 2486ab8f-2925-40e6-98fc-a2228a86424d 07006e06-716c-4e22-9bd3-42cdd23980ac 08155a8a-68c8-4e62-a3c2-2da7dcc1c8cf 9174acdb-df3b-4bef-a572-8d07a76f2c90 313915ec-eed6-4a0f-92a3-f65298835c11 506494ac-3887-40d4-a39a-d7bd7ff7a785 559647c4-2812-4a9b-92b5-29489b72db5f 897576bb-a155-4f96-b82c-3dda6398e224 1946470c-e02f-4c3c-abf1-203e6d71eab8 5111800c-169c-4d0d-9f33-fb4c3eb1c520 77385572-6e1f-494a-8731-5880327dcbdb a3da1ab6-096b-4e85-b345-d722036f4fec a143e01f-9750-4461-995d-b9f3a176c508 ac760bb3-1083-417c-b2d2-79b1ae00baae acf01378-45de-459b-bae3-d9674ef7fb66 b3d264d5-16f5-4d3b-92d2-b359bb4e6151 b7aa27d1-9624-4a4c-b025-7fe9e68aba83 b2877ac7-de66-426a-8554-3ea3c74e5cd5 bae51642-04a9-4e65-9579-255b138190b0 c07aa6be-973e-4603-9054-dbaa3ad816b9 c7514159-fcae-499c-b775-115eb0232099 cf80679e-12b9-4aeb-913d-53d738c5ade6 d33c360b-0d19-4b39-93db-1d938537f125 da7934bf-ef45-455d-8364-71aed5af70f7 ea9658fd-c668-490b-87bb-43207cc8a931 f50aceda-1d99-4031-8578-7730e54b87ce f0546cf1-e68e-454e-b6ab-c7e08f6037a8 f6786d24-6db8-442a-9b1d-7ac858dbfae7 f27324aa-aadb-40de-8481-f171f16b3109 f748391c-c256-4f13-b9fa-769f320ac4e7

انتخابات الأطباء البيطريين

وبحسب النقابة العامة للأطباء البيطريين، تُجرى عمليات الاقتراع في 40 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، ولجنة عامة واحدة بمقر النقابة العامة بالقاهرة، تحت إشراف ومشاركة 40 مستشارا من النيابة الإدارية باللجان الفرعية بالمحافظات، و5 مستشارين باللجنة العامة، بالإضافة إلى 45 موظفا من النيابة الإدارية لمعاونة المستشارين.

وأكدت لجنة الإشراف على الانتخابات ضرورة الالتزام بالآتي:

عدم وجود دعاية انتخابية بكافة أشكالها داخل مقار الاقتراع.

ارتداء الكمامة وتطبيق الاجراءات الاحترازية.

وأشارت اللجنة إلى أنه:

يُسمح للمرشحين بالمرور على اللجان الفرعية ومتابعة عملية الفرز.

للمرشح أن ينيب عنه فى كل أو بعض تلك الإجراءات مندوبا عنه من المُقيدين بكشوف الناخبين بالمحافظة، بموجب تفويض معتمد من اللجنة العليا.

يقتصر دور المندوب فقط على الرقابة والمتابعة دون التدخل فى سير العملية الانتخابية.

ضرورة سداد الأطباء البيطريين لاشتراكات النقابة حتى نهاية العام 2021، للمشاركة بالتصويت.

ويُسمح للعضو غير المسدد للاشتراكات بالتصويت بموجب تقديم إيصال سداد من خلال خدمة "فوري" مبين به بيانات سداد الاشتراك.

إتاحة رابط يُمكن أعضاء الجمعية العمومية من الاستعلام عن قيمة المبالغ المالية المُستحقة من خلال: https://whitex-eg.com/index.php.

المرشحون في الانتخابات

وأوضحت اللجنة، أن الانتخابات سيتم إجراؤها لاختيار:

3 أعضاء فوق 15 عامًا من إجمالى 25 مرشحًا.

3 أعضاء تحت 15 عامًا من إجمالى 17 مرشحًا.

يتنافس 4 مرشحين على مقعد منطقة القاهرة والجيزة.

مرشح واحد على مقعد منطقة غرب الدلتا أكثر من 15 عامًا.

3 مرشحين بـ منطقة شرق الدلتا أكثر من 15 عامًا.

7 مرشحين بـ وسط الدلتا أكثر من 15 عامًا.

مرشح واحد بـ منطقة شمال الوجه القبلي أقل من 15 عامًا.

ومرشحان بـ منطقة جنوب الوجه القبلي أكثر من 15 عامًا.

وأعلنت اللجنة فوز مرشحين بالتزكية لعدم ترشح أطباء بيطريين على مقاعدهما، وهما: الدكتور أحمد عنتر حسن رضا الله بمنصب عضو مجلس النقابة العامة عن قطاع شمال الوجه القبلي تحت 15 عامًا، والدكتور ناجي علي عبد الله سلام بمنصب عضو مجلس النقابة العامة عن قطاع غرب الدلتا فوق 15 عامًا.